Romans-sur-Isère : des ateliers pour sensibiliser les écoliers au moustique tigre

Il y a trois ateliers avec des jeux, des affiches, des vidéos, des observations au microscope, etc. C'est le programme confectionné pour sensibiliser les élèves de certaines écoles de Romans-sur-Isère au phénomène du moustique tigre. Cet insecte, qui se développe dans les eaux stagnantes, est présent dans les deux tiers de la France. Il peut parfois être vecteur de maladies comme la Dengue ou le Chikungunya.

La sensibilisation est faite par le Service Communal d'Hygiène et de Santé de Romans. Les élèves découvrent les risques et la manière de se protéger du moustique tigre. Grâce aux ateliers, les élèves apprennent où les moustiques peuvent se développer. "Le moustique qui vous pique, il est né à maximum 200 mètres de vous" explique Élisabeth Montmartin-Mounier, inspecteur en salubrité. Les moustiques grandissent dans de l'eau stagnante, il faut donc empêcher ces nids de se développer.

Sensibiliser les jeunes pour toucher les adultes

Élisabeth Montmartin-Mounier questionne les élèves : "Vous avez un jardin ? un balcon ?" Un oui général et des explications : "Dans son jardin on a toujours des choses qui trainent, il faut ranger au maximum." Car ce sont dans ces objets que les moustiques se développent grâce à l'eau qui peut stagner. En rangeant le matériel de jardin, les brouettes, les jeux pour enfants, la gamelle des animaux de compagnie, on limite ainsi la possibilité de reproduction du moustique tigre.

Charge ensuite aux élèves de CM1 et CM2 de revenir à la maison avec les bons réflexes. "Quand on apprend des choses de manière ludique, le jeune public va le transmettre à leurs parents" témoigne l'inspecteur en salubrité. C'est le but de l'opération : former indirectement les adultes grâce aux enfants, pour que les bonnes pratiques se répandent dans les entourages, les quartiers, etc.

En tout, 150 petits romanais auront bénéficié de cette intervention entre avril et mai. Le programme sera renouvelé l'an prochain dans d'autres écoles.