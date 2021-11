Romans-sur-Isère : l'EHPAD Émile Peysson va fermer ses portes en décembre

L'EHPAD Émile Peysson à Romans-sur-Isère va fermer le 15 décembre. La direction du groupe Aesio, qui gère l'établissement, l'a annoncé aux salariés et aux familles ce lundi 8 novembre. Au total 41 résidents vont devoir déménager. L'établissement ne correspondait plus aux attentes selon la direction.

Manque d'effectifs et bâtiment vétuste

La crise des vocations a eu raison de l'EHPAD Émile Peysson. "C'est avant-tout parce que nous avons des difficultés à recruter que nous fermons l'établissement", précise Rémi Bouvier, le directeur général d'Aesio santé. Cet été, on a frôlé la catastrophe. Les absences ont eu beaucoup de mal à être remplacées. "Mais heureusement, c'était la sortie des écoles d'infirmières et d'aides-soignantes et nous avons pu jouer avec les personnels d'autres départements pour subvenir au besoin de cet EHPAD, se souvient Rémi Bouvier. Par contre, nous ne serons pas du tout dans la même configuration pour les fêtes de fin d'année. Nous craignons de ne plus avoir assez de personnels pour faire fonctionner la structure".

Pour ne pas fermer l'EHPAD au dernier moment, Aesio a donc pris les devants en annonçant, près d'un mois avant, la fermeture de l'établissement. Au manque de personnels, s'ajoute la difficulté à remplir l'établissement. Selon la direction, depuis la crise Covid, les personnes âgées repoussent leur arrivée en EHPAD et restent chez elles le plus longtemps possible. À cela se rajoute une mortalité importante des personnes âgées : il n'y a plus de listes d'attente et l'offre dépasse la demande.

Le manque de rentabilité a-t-il joué ? "C'est vrai qu'on pourrait se faire taper sur les doigts par notre tutelle à terme, reconnait Rémi Bouvier. Mais nous avons d'abord une mission d'avoir une vraie offre sur le territoire et d'accueillir les résidents dans de bonnes conditions". Référence au bâtiment étroit et en courbe qui n'était plus adapté aux personnes lourdement médicalisées. L'établissement, pourtant réhabilité et agrandi, était pointé du doigt par les syndicats depuis plusieurs années pour sa vétusté : moisissures sur des murs, fenêtres mal isolées ou encore bouts de plafond manquants.

Une surcharge de travail ?

Cette fermeture n'étonne donc pas Françoise Paquien, déléguée syndicale à Aesio santé Sud Rhône-Alpes et secrétaire générale de l'union départementale de la santé et de l'action sociale CGT. Mais il reste encore beaucoup d'interrogations selon elle, notamment sur le redéploiement des 39 collaborateurs vers d'autres structures : "Que se passe-t-il en cas de refus des salariés ? Il y a aussi des conséquences sociales pour les salariés qui n'ont pas de permis de conduire. Il leur faut un moyen de transport, comment vont-ils s'organiser ?"

Les résidents de l'EHPAD Peysson vont intégrer d'autres établissements comme Beausoleil à Mours-Saint-Eusèbe ou encore Émile Loubet à Montélimar. Françoise Paquien craint une augmentation de la charge de travail dans ces établissements. "Les salariés de Peysson vont combler les postes vacants mais il n'y aurait donc pas d'augmentation d'effectif", s'alarme-t-elle. Une surcharge encore plus importante puisque la résidence Les Campanules à La Chapelle-en-Vercors va fermer également, faute là aussi d'un nombre suffisant de résidents. Ils sont huit actuellement sur seize places disponibles.

La direction d'Aesio santé dit toujours envisager un projet de cité des aînés mais la crise Covid a ralenti le processus et complique les pourparlers. "Cette situation aujourd'hui, nous la vivons de manière contrainte et forcée", conclut Rémi Bouvier.