Romans-sur-Isère : l'hôpital va être refait à neuf

Le Ségur de la Santé a permis aux Hôpitaux Drôme Nord de toucher une enveloppe de plus de 30 millions d'euros. Cette somme est répartie entre les deux sites de Saint-Vallier et Romans pour des travaux et investissements. Le bâtiment principal hôpital romanais sera entièrement refait à neuf.

Le Ségur de la Santé a apporté 30,4 millions d'euros aux Hôpitaux Drôme Nord. Cette enveloppe va permettre de moderniser les bâtiments et de continuer les investissements sur les deux sites hospitaliers - l'un est à Saint-Vallier, l'autre à Romans-sur-Isère. L'Agence Régionale de Santé reste en appui financier pour les différents projets en cours et à venir.

De gros travaux pour l'hôpital de Romans-sur-Isère

Le bâtiment principal de l'hôpital de Romans-sur-Isère va être rénové, bâtiment sur lequel il n'y a pas eu de travaux depuis 40 ans. Les chambres vont être équipées de douches car jusqu'ici, les patients devaient les partager sur les paliers des services. Une zone spécifique sera créée pour l'accueil des soins palliatifs, le service de Romans étant une référence dans le secteur. Pour les soignants qui se changeaient dans leurs services, ils auront désormais un vestiaire commun au rez-de-chaussée du bâtiment.

L'hôpital va également s'équiper d'un second scanner et d'une troisième IRM (imagerie par résonance magnétique). Le service d'imagerie médicale sera entièrement réorganisé en faisant participer des radiologues libéraux. Pour permettre ces travaux, un "service tiroir" a été créé pour accueillir successivement tous les services contraints de déménager par les rénovations. Enfin, le bâtiment en lui-même va être refait car il y a des infiltrations d'eau dans les murs, la façade sera ravalée.

Ces chantiers vont commencer l'année prochaine avec pour objectif de s'achever en 2026. Les travaux coûteront un peu plus de 18 millions d'euros dont 13 millions financés par le Ségur de la Santé.

Des investissements supplémentaires pour les deux sites hospitaliers

La direction annonce qu'une quinzaine de recrutement a déjà été fait en 2021 - dont cinq chirurgiens vasculaire, gynécologique, ophtalmologique, orthopédique et urologique. Le nouveau bloc opératoire romanais inauguré en 2019 est désormais utilisé à 100%. Des anesthésistes et urgentistes ont également rejoint les rangs. Les équipes peuvent intervenir sur l'un et l'autre site du groupement hospitalier.

Au-delà des recrutements, les Hôpitaux Drôme Nord tablent sur le lien entre la médecine de ville et celle de l'hôpital. Une astreinte a été créée sur le secteur de l'hôpital de Saint-Vallier, elle est gérée par trois médecins généralistes le soir et le week-end (pour l'instant, un seul a été trouvé). "Il faut une réponse médicale un peu urgente - même la nuit et le week-end - quand un patient a un souci sérieux et urgent", explique Vincent Pegeot, le directeur du groupement hospitalier. Cette astreinte de médecins de ville soulage les médecins hospitaliers qui étaient jusque-là en charge de cette permanence.

L'hôpital de Saint-Vallier va bénéficier de 4 millions d'euros issus du Ségur pour des travaux de modernisation d'une partie du site. Un scanner pourrait être installé dans quelques mois. Le dossier est en cours d'établissement mais la volonté des Hôpitaux Drôme Nord est de créer un pôle médical regroupant "les activités d'urgences, d'imagerie, de consultations et de médecine" précisent-ils.