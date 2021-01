Depuis lundi 18 janvier, le centre de vaccination des Cordeliers à Romans-sur-Isère, arrête de prendre des rendez-vous. La mairie qui gère ce centre veut fournir une seconde dose aux personnes déjà vaccinées et les stocks sont limités.

Romans-sur-Isère : le centre de vaccination ne prend plus de rendez-vous pour économiser les doses

Alors que les centres de vaccination de Vans et de Saint-Jean-Royans retardent leur ouverture pour ralentir les inscriptions, celui de Romans-sur-Isère au théâtre des Cordeliers ne prend plus de rendez-vous depuis lundi 18 janvier. Les créneaux sont tous remplis jusqu'à la mi-mars et la mairie qui gère le centre, en lien avec l'ARS, veut à tout prix fournir une seconde dose aux personnes déjà vaccinées.

Victime de son succès ?

Comme partout, le centre de vaccination de Romans-sur-Isère a été surchargé par les demandes de rendez-vous. En l'espace de quelques jours, tous les créneaux ont été remplis jusqu'à la mi-mars. Le centre vaccine pourtant 162 personnes quotidiennement.

"Ma priorité est de pouvoir garantir la deuxième injection aux personnes qui en ont eu une première, explique Marie-Hélène Thoraval, maire de Romans-sur-Isère. Ensuite, j'opère en fonction des vaccins disponibles". L'édile veut croire à l'augmentation des centres de vaccination et veut compter sur les nouveaux vaccins prévus.

En attendant, patience. "L'heure est à la mesure. Il est demandé à chacun, une volonté apaisée. La situation n'est facile pour personne", répond Marie-Hélène Thoraval. Le centre espère, pour l'heure, compter sur environ 8.000 doses jusqu'à la mi-mars, livrées par le centre hospitalier de Romans.

Les réservations reprendront-elles prochainement ? Le maire répond : "Vous pouvez me faire confiance pour avoir la réactivité nécessaire pour entamer une réouverture dès que l'on pourra garantir un approvisionnement qui permettra de tenir les rendez-vous".