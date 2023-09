Romans-sur-Isère : une nouvelle maison de santé pour les habitants qui n'ont pas de médecin

Marie-Hélène Thoraval inaugure ce mercredi la nouvelle maison de santé Pouchelon qui doit permettre de répondre à la demande dans un secteur où, comme ailleurs, se pose la question de la désertification médicale. Pour la maire de Romans-sur-Isère, "c'est innovant parce qu'aujourd'hui, on constate que nombre de personnes n'ont pas de médecin traitant. Donc nous allons donner la possibilité à des personnes qui n'ont pas de médecin traitant de pouvoir avoir un rendez vous grâce notamment à des médecins retraités. Cela doit permettre d'offrir la possibilité d'avoir une consultation dans des délais extrêmement court. Et on peut arriver à un niveau de consultation entre 3500 et 5000 consultations par an. C'est vraiment une réponse à une situation qui est vraiment dramatique sur le territoire".

Un nouvel équipement qui complète la maison médicale à l'hôpital

Marie-Hélène Thoraval poursuit : "c'est aussi extrêmement intéressant parce que ça vient se coupler avec la maison médicale de l'hôpital. Donc on peut avoir une réponse toute la journée puisque les consultations commencent le matin et le relais se prend avec la maison médicale en fin de journée jusqu'à minuit".