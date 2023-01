Rose et Louis en tête des prénoms les plus donnés à Caen en 2022

L'Etat civil vient de dresser le bilan pour l'année écoulée. On retiendra que le nombre de naissance a baissé de plus de 6% à Caen. Au total, 4757 bébés sont nés l'an passé contre un peu plus de 5 000 (5081) en 2021. Et cette année encore, les prénoms anciens sont très bien placés.