Rouen : au centre Henri Becquerel, un nouveau traitement pour lutter contre le cancer

C'est une nouvelle avancée dans la médecine. En Normandie, depuis novembre dernier, le centre Henri Becquerel de Rouen spécialisé dans la lutte contre le cancer peut administrer un nouveau traitement : le Car-T cells. Il s'adresse aux patients atteints d'un cancer du sang, et dont il n'y a plus aucune alternative.

Un traitement révolutionnaire

Ce traitement génique repose sur une modification génétique des lymphocytes T. "C'est une cellule normale du système sanguin qui a pour rôle de nous défendre des microbes mais également des tumeurs", explique le professeur Fabrice Jardin, chef du département d'hématologie au centre Henri Becquerel à Rouen.

"Dans une première étape, on recueille les cellules du patient. Elles sont envoyées dans un centre de fabrication, ça demande trois à quatre semaines pour que les cellules puissent être modifiées. Puis après elles sont renvoyées et on réinjecte ces cellules au patient sous forme d'une simple transfusion", détaille le professeur.

Ce traitement concerne pour l'instant certains types de lymphomes et leucémies. Il permet la guérison de 30 à 40% pour les lymphomes chez des patients dont les autres traitements comme la chimio n'ont pas été efficaces. "Le fait de changer les cellules, de les modifier, de les reprogrammer pour aller détruire les cellules cancéreuses, c'est révolutionnaire", explique Fabrice Jardin. Dans les prochaines semaines, une dizaine de patients rouennais pourrait bénéficier de ce nouveau traitement.