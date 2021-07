Rouen : ces lieux où il faudra vous munir de votre pass sanitaire

Depuis ce mercredi matin, le pass sanitaire doit être présenté pour accéder à des lieux de culture et de loisirs, accueillant plus de 50 personnes. Il faut présenter un test covid négatif ou être totalement vacciné. A Rouen, plusieurs lieux sont concernés par ces modifications.

Terrasses du jeudi et Rouen sur Mer concernés par le pass sanitaire

Le pass sanitaire sera désormais demandé à Rouen pour les terrasses du jeudi, pour Rouen Sur Mer, à l'entrée des piscines et des gymnases s'il y a plus de 50 personnes. Pour les Maisons de quartier/Salles municipales, au-delà de 50 personnes c'est à l'organisateur de s'assurer de la mise en place et du contrôle de ce pass sanitaire.

En revanche, pas besoin de pass pour accéder à l'Hôtel de ville, aller à la bibliothèque (moins de 49 personnes) ou aller voir les animations à l'Orangerie du jardin des plantes. Là, la jauge est limitée à 45 personnes. La ville rappelle qu'il "s’agit avant tout d’une question de santé publique", dans un communiqué. "Ces dispositifs pourront être adaptés en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des premiers enseignements tirés de leur mise en œuvre", conclut-elle.