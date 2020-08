CARTE - Rouen : port du masque obligatoire dans tout le centre-ville et sur les quais

Vous devrez porter un masque dans tout le centre de Rouen entre les boulevards dès ce jeudi 13 août et jusqu'au 30 septembre. La préfecture de la Seine-Maritime vient d'officialiser la mesure. Des mesures plus drastiques que prévu.

Masque obligatoire dans tout le centre-ville

Le masque est obligatoire sur toute la rive droite de Rouen au sein du périmètre délimité ci-dessous :

Port du masque exigé également sur les quais bas en bord de seine, rive droite (du pont Corneille au pont Flaubert) et rive gauche (du pont Corneille au pont Guillaume-le-Conquérant), sauf entre 05h et 10h pour permettre la pratique du sport et du jogging.

Masque exigé à certains endroits de la rive-gauche

Sur la rive gauche le port du masque devient obligatoire dans le parc Grammont, dans le jardin des plantes et dans un secteur situé autour du centre commercial Saint-Sever.

Au sein des 71 communes de la Métropole Rouen-Normandie, le port du masque sera demandé sur l'ensemble des marchés hebdomadaires, des brocantes, des vide-greniers et des foires à tout.

Des habitants partagés

Dans les rues de Rouen, Claude n'est pas du tout content de cette mesure : "J'en pense que du mal" explique t-il au micro de France Bleu. "Je trouve cela ridicule! Normalement, on ne pouvait pas l'attraper en plein air ce fameux Covid et puis tout d'un coup on nous dit de porter des masques". De son côté, Armelle évitera de sortir. Elle est un peu dépitée par la décision de la ville de Rouen : "Cela va être pénible mais nous n'avons pas trop le choix. C'est déjà insupportable mais on fera avec".

On se fera livrer nos courses - Claude

Désormais, il faudra garder le bout de tissu sur le nez même quand on sort des boutiques des zones piétonnes. Une mesure de bon sens estime Danielle : "Je l'aurai mis sans obligation. Dès qu'il y a du monde, on se sent rassurés de le porter".