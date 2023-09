Rouen : le centre Henri Becquerel organise une journée de dépistage des cancers ORL

Le centre de traitement du cancer Henri Becquerel, à Rouen (Seine-Maritime) saisit l'occasion de la semaine européenne de sensibilisation aux cancers ORL pour organiser une journée de consultation de dépistage gratuit au sein de son établissement.

Pour en comprendre, les enjeux, France Bleu Normandie a sollicité le docteur Raïs Obongo, chef du service ORL et cancérologie cervico-faciale du centre Henri Becquerel. Entretien.

France Bleu Normandie - Quand on parle de cancers ORL, de quoi parle-t-on précisément ?

Raïs Obongo - Les cancers ORL sont des cancers qui touchent les muqueuses des voies respiratoires donc la bouche, la gorge, le larynx, l'hypopharynx mais également les sinus et les fosses nasales. Le cancer est une multiplication de cellules qui vont entraîner une masse et des complications.

FBN - Ce sont des cancers dont on parle moins mais qui sont tout de même au cinquième rang des cas de cancers en France et l'ancienne région Haute-Normandie est la deuxième région qui compte le plus de ces cas de cancers. Comment expliquer cette situation ?

RO - On l'explique par le fait que la population la plus concernée par ces cancers est une population un peu moins active, parfois proche de la retraite ou déjà en retraite et souvent plus éloignée des informations. Les populations les plus touchées ont autour de 55-60 ans en moyenne. Il y a aussi moins de médiatisation et de campagnes qui peuvent atteindre ces populations.

FBN - Y a-t-il des facteurs qui peuvent aggraver le risque de développer ce type de cancers ?

RO : Les deux principaux facteurs sont la consommations d'alcool et le fait de fumer. Mais depuis quelques années, il y a un troisième facteur qui connaît une croissance importante : le HPV, le papillomavirus. Ce virus peut en effet entraîner le développement de cancers dans le fond de la gorge chez des patients jeunes. Aujourd'hui, en région parisienne par exemple, plus de 50% des cancers de l'oropharynx sont liés au papillomavirus. Il y a quelques années, cela n'en représentait que 5 à 10%. En Normandie, cela représente encore un faible pourcentage mais il augmente au fur et à mesure des années. J'en profite donc pour inciter les parents à faire vacciner leurs enfants contre ce papillomavirus.

FBN - La journée que vous organisez ce jeudi se déroule sur inscription préalable, à qui avez-vous conseillé de s'inscrire ?

RO - Nous conseillons à toutes les personnes qui présentent des symptômes présents depuis plus de trois semaines tels que : une douleur dans la gorge, une difficultés à avaler, un problème au niveau de la voix, un boule dans le cou, la langue douloureuse ou avec des taches rouges ou blanches. Ces symptômes, s'ils durent, peuvent être le signe d'un cancer. Il est donc conseillé de consulter un médecin, que ce soit son médecin traitant ou un spécialiste ORL.

FBN - Il n'existe pas de campagne de dépistage à grande échelle pour les cancers ORL ?

RO - Non, les campagnes de dépistage n'ont pas de réel sens pour ce type de cancers. Car beaucoup de personnes peuvent avoir des symptômes passagers comme des maux de gorge par exemple. Il ne serait pas pertinent d'examiner tout le monde et d'ailleurs ce ne serait pas possible.

FBN - Existe-t-il des traitements efficaces contre ces cancers ?

RO - Oui, il existe plusieurs outils que l'on peut utiliser : la chirurgie, la radiothérapie que l'on peut utiliser parallèlement à une chimiothérapie. On peut avoir de bonnes chances de guérison mais plus tôt on vient, plus les chances de guérison augmentent.

Centre Henri Becquerel, 1 rue d'Amiens à Rouen. Pour prendre rendez-vous ici .