À Rouen, le centre hospitalier sort les grands moyens pour gérer l'épidémie de grippe

Le centre hospitalier Charles-Nicolle de Rouen a déployé depuis la mi-décembre une batterie de mesures pour gérer au mieux l'épidémie de grippe. Les moyens techniques et humains sont redéployés pour assurer l'accueil des patients et éviter tout engorgement des urgences.

L'épidémie de grippe bat son plein en France. La ministre de la Santé Marisol Touraine a même confirmé ce mercredi 11 janvier que 142 hôpitaux sur 850 sont en tension. En Normandie comme sur le reste du territoire, les cas sont nombreux selon le réseau Sentinelles puisqu'il précise que la grippe connaît une "activité forte en Normandie". A Rouen aussi, les patients grippés affluent aux urgences du CHU Charles-Nicolle mais le centre hospitalier a pris tout un panel de mesures depuis trois semaines pour ne pas se laisser déborder par l'épidémie.

Des moyens humains et techniques redéployés

Depuis la mi-décembre, l'hôpital a activé le niveau 2 de son plan "hôpital en tension". Concrètement, cela signifie un redéploiement des moyens techniques et humains. "Nous avons remobilisé au total 36 lits dans les services de médecine pour accueillir les patients atteints de la grippe et nécessitant une hospitalisation", explique Valérie Carpentier, cadre de santé des urgences. "Depuis une semaine, une unité temporaire de crise a même été ouverte avec 10 lits exclusivement dédiés aux patients qui ont la grippe, le tout supervisé par un cadre dédié lui aussi."

Quatrième semaine d'épidémie de grippe en France. © Visactu

En plus de ces mesures, les médecins sont invités à faire sortir les patients hospitalisés dès que possible pour pouvoir accueillir les malades de la grippe. Les chambres sont aussi plus exploitées : les chambres individuelles deviennent parfois des chambres doubles, les chambres doubles des chambres triples... "Nous avons également réaffecté les moyens humains avec du renfort de personnel de la réanimation ou un appel au volontariat pour faire revenir les soignants qui ne travaillent pas", explique Loïc Marpeau, président de la commission médicale d'établissement.

On se serre les coudes pour faire face à l'épidémie

Parallèlement, une cellule de crise se réunit tous les jours en fin de matinée depuis trois semaines. L'objectif ? "Que les urgentistes, les cadres, les médecins des différents services puissent faire le point sur les lits occupés et les patients en attente aux urgences. Cela permet de réaffecter au mieux les moyens et de gérer l'afflux de patients pour éviter d'être débordés", selon Loïc Marpeau.

Cette cellule est représentative de la solidarité qui existe au sein de l'établissement selon Valérie Carpentier. "C'est du jamais vu ! On se serre les coudes pour faire face à l'épidémie et tout le monde y met du sien pour éviter les engorgements. Le personnel est évidemment très fatigué mais c'est très important que l'on puisse compter les uns sur les autres."

Déprogrammer des interventions, le dernier recours

Reste que le pic de l'épidémie est prévu la semaine prochaine. Les urgences de Rouen seront alors possiblement confrontées à un pic de fréquentation. L'établissement a encore des leviers d'action, tels que la déprogrammation des interventions non urgentes, mais ça ne séduit pas Loïc Marpeau : "On ne souhaite vraiment pas le faire. Déplacer des patients de 8 jours ou 15 jours alors qu'ils se sont organisés n'est pas une bonne solution puisqu'ils comptent sur nous. Si on devait déprogrammer, ce serait vraiment après avoir demandé à tous ceux qui nous entourent un coup de main un peu plus fort que pour l'instant." Le CHU compte donc sur l'appui des médecins de ville mais surtout des cliniques pour éviter cette situation.