Rouen : le chef du service des urgences du CHU est en colère contre les non-vaccinés

"C'est incroyable que des gens non-vaccinés viennent encombrer le système hospitalier". Les mots du professeur Luc-Marie Joly, chef du service des urgences adultes du CHU de Rouen (Seine-Maritime) sont directs et reflètent une colère froide alors que depuis une semaine, la 5ème vague commence à se faire sentir au CHU.

"A Rouen, on était un peu en retard par rapport au reste de la France, mais là cette 5ème vague on l'a prend de fouet" explique le professeur qui assure que les personnes qui se présentent à l'hôpital pour le Covid sont essentiellement des personnes qui ne sont pas vaccinées ou dont le schéma vaccinal n'est pas complet.

La file d'attente aux urgences adultes du CHU de Rouen (Seine-Maritime) © Radio France - Bénédicte Robin

"Ils mettent en danger leur propre vie, la vie de leur famille et celle de tous les patients du CHU en venant encombrer des lits alors que s'ils avaient été vaccinés, ils seraient restés chez eux ! C'est une attitude de la population qui est inconséquente" fustige le médecin.

Les manques d'effectifs et de lits

Le professeur Joly est d'autant plus en colère que cette 5ème vague déferle dans un contexte de fragilité du système hospitalier, après presque deux ans de crise sanitaire et quatre vagues de Covid.

Des lits de médecine ont été fermés en raison d'un manque de personnel notamment infirmier. "On estime entre 60 et 100 postes non pourvus au CHU de Rouen" pointe le médecin et donc "les lits qui pourraient être ouverts ne le sont pas".

Dans un couloir des urgences du CHU de Rouen (Seine-Maritime) © Radio France - Bénédicte Robin

Le problème n'est pas propre au CHU de Rouen, il est national mais il pèse dans chaque service et à l'approche des congés de fin d'année Luc-Marie Joly avoue ne "pas savoir comment il va faire" pour organiser les tableaux de service. Il "inquiet" dit-il.

Le plan blanc permet l'ouverture en urgence de lits supplémentaires mais dans des conditions qu'il ne juge pas bonnes. Il devrait y en avoir une vingtaine d'après le professeur mais il devrait y avoir aussi des déprogrammations de consultations et d'interventions non-urgentes et cela "c'est grave" conclut Luc-Marie Joly.