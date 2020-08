Rouen : le masque bientôt obligatoire dans les rues piétonnes

Préparez-vous : dans les prochains jours, il faudra se promener masqué dans les rues du centre historique de Rouen. La mesure devrait être bientôt officialisée, en accord avec la préfecture.

Plus précisément, il sera obligatoire dans tous les marchés, les foires et brocantes de la métropole, et toutes les communes sont concernées. Mais la mesure la plus marquante, c'est celle qui concernera les zones piétonnes. Là aussi, le port du masque sera obligatoire.

L'idée, c'est de simplifier le message pour les habitants et ne pas les obliger à avoir sans cesse une carte des zones où le port du masque est obligatoire. Avec cette généralisation du port du masque, les autorités veulent prévenir : certes, Rouen n'est pas la commune de France la plus touchée par les nouveaux cas de coronavirus. Mais leur nombre augmente, comme dans le reste du pays.