Rouen : tous testés pour Noël ?

A la pharmacie des Halles, place du Vieux marché, à Rouen (Seine-Maritime), il y a deux files d'attente. Et la plus garnie c'est celle des tests antigéniques. Une centaine de patients se succèdent en moyenne chaque jour depuis ces deux dernières semaines et plus Noël approche plus on retrouve des personnes comme Catherine. La Rouennaise se fait tester "parce qu'on se nombreux à table pour Noël donc je préfère qu'on soit tous testés avant de se retrouver".

Trop tard pour cette vigilance pour Théo. "Je suis cas contact, pas de chance ! Il y avait l'anniversaire de ma sœur il y a quelque temps et une personne est positive au Covid. Je fais donc le test et c'est bien normal" dit le jeune homme qui, s'il est négatif, devrait aller voir ses parents et sa grand-mère pour Noël.

De plus en plus de cas contacts

Pas vraiment inquiet, il pense qu'il sera négatif car il a fait et "fait toujours très attention" assure-t-il. Juste après lui, Théodora est moins optimiste. "_Je suis cas contact et j'ai des symptômes..."_dit la jeune femme qui ne perd pas autant son sourire derrière son masque. Quand on lui demande si elle n'est pas trop déçue pour Noël : "j'ai des amis qui ont le Covid, au pire je le ferais avec eux, entre covidés" lance-t-elle. "J'ai résisté presque deux ans sans l'avoir, c'était trop beau !" conclut-elle tout en espérant quand même que son test sera négatif.

De plus en plus de positifs

Des cas contacts et surtout des cas positifs, "il y en a de plus en plus" constatent la pharmacienne Adeline Alliet. "On a plusieurs cas positifs par jour, ce qu'on ne voyait plus depuis les précédentes vagues" assure-t-elle. Même constat à la pharmacie de la Préfecture. Caroline Ryckwaert, préparatrice à l'officine, confirme elle aussi avoir "trois ou quatre cas positifs par jour" sur les 50 à 70 tests effectués quotidiennement. Pour elle, c'est un signe de cette 5ème vague de Covid "à sa petite échelle".

A leur niveau, les pharmaciens ne peuvent en revanche pas savoir de quel variant il s'agit. Les personnes positives doivent confirmer leur statut en effectuant un test PCR en laboratoire et c'est à ce moment-là que le criblage pour détecter le variant qui les a infectés.

Rupture d'autotests

Dans ces deux pharmacies, les autotests ont été pris d'assaut. La pharmacie de la Préfecture n'en a plus depuis deux semaines. Celle des Halles en a reçu cette semaine quelques uns mais ils ont tout de suite été vendus. A la pharmacie de la place de Cathédrale, il n'y en a plus non plus. Et les pharmaciens ne savent pas quand les fournisseurs pourront les réapprovisionner.