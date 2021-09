Rouen : un dernier rassemblement contre l'obligation vaccinale à la veille de son entrée en vigueur

"Je ferai peut-être des ménages, je ne sais pas encore" souffle Valérie. Cette infirmière du centre hospitalier du Rouvray se dit qu'elle va entamer la reconversion professionnelle à laquelle elle pense "depuis plusieurs années" en raison des difficultés qui touchent l'hôpital public mais que son "déclic" ce sera donc l'obligation vaccinale à laquelle elle ne veut pas se soumettre.

"Je trouve cela désolant. J'aime mon métier mais je ne comprends pas cette "obligation". Valérie sort d'un arrêt maladie. Les jours prochains, elle sera en RTT. Et après ? "C'est le flou" convient-elle. Mais ce qui est sûr c'est qu'elle ne retournera pas au travail et verra donc son contrat suspendu sans rémunération.

"Je suis seule et sans enfant. Je peux me le permettre plus facilement que d'autres collègues" ajoute l'infirmière. A quelques mètres d'elle, Sylvie acquiesce. "Jai des traites à payer, un loyer, je suis toute seule. Je ne peux pas ne pas être payée" explique l'infirmière de 57 ans. Elle s'est donc fait vacciner il y a peu de temps "sous la contrainte et la menace" dit-elle résignée.

"La vaccination devrait relever de la décision personnelle" plaide-t-elle. "Moi j'avais besoin de plus de temps pour donner mon accord" explique la soignante qui ne dit pas contre le vaccin mais ne se sent "ni en danger ni dangereuse pour les autres".

Un sentiment de mépris

Elle exerce depuis 35 ans et a l'impression aujourd'hui de ne "pas être respectée ni reconnue" dans son travail et son engagement. Ce sentiment, Betty le partage. Elle aussi a reçu une première injection "à contrecœur".

"Après un an et demi de pandémie où on s'est donné, où on est fatigué, on se fait taper dessus" se désole l'aide-soignante au centre hospitalier du Rouvray. "C'est violent et c'est injuste" dit-elle. "Le choix c'est : ou je plie, ou j'arrête. Moi je n'ai pas de plan B. Je suis seule avec mes deux filles".

Pour l'heure, elle a repoussé le moment de la deuxième dose mais elle va la faire assure-t-elle. Car pas question de perdre ne serait-ce qu'une seule journée de salaire.