La ministre de la Santé Agnès Buzyn a appelé ce mercredi sur France Inter les "personnes qui ne sont pas vaccinées ou qui n'ont pas fait vacciner leurs enfants" contre la rougeole à "faire un rattrapage". 269 cas ont été recensés en Nouvelle-Aquitaine depuis début novembre et une personne est morte.

Poitiers, France

Elle tire la sonnette d'alarme. Agnès Buzyn demande aux "personnes qui ne sont pas vaccinées ou qui n'ont pas fait vacciner leurs enfants" contre la rougeole à "faire un rattrapage".

La ministre de la Santé l'a dit ce matin sur France Inter alors que 269 cas ont été recensés en Nouvelle-Aquitaine depuis début novembre, une jeune femme de 32 ans est morte de la maladie samedi à Poitiers et quatre patients ont été placés en réanimation.

"Empêcher une épidémie d'émerger"

"C'est une maladie potentiellement grave, et les personnes les plus vulnérables, notamment celles que l'on ne peut pas vacciner aujourd'hui, pâtissent du fait que la population n'est pas suffisamment couverte par le vaccin et dissémine le virus (…). Je demande vraiment aux personnes qui ne sont pas vaccinées ou qui n'ont pas fait vacciner leurs enfants de faire un rattrapage aujourd'hui, parce que, notamment dans certaines régions de France, la couverture est autour de 70%, c'est le cas dans le Sud-Ouest, c'est totalement insuffisant pour empêcher une épidémie d'émerger", a expliqué la ministre.

La mère de la victime, qui n'était pas vaccinée, affirme que sa fille a contracté la maladie à l'hôpital : "C'est ce que dit la maman. Aujourd'hui, je n'ai pas les éléments, évidemment, pour conclure, et donc, j'attends de savoir ce qui sera dit par le personnel de l'hôpital, puisque nous avons demandé, évidemment, des remontées", a précisé Agnès Buzyn.

Et de poursuivre : "Ce qui est clair, avec cette épidémie, c'est que, malheureusement, quand une couverture vaccinale de la population est insuffisante, les personnes vulnérables l'attrapent. Aujourd'hui, pratiquement tous les cas de rougeole sont survenus chez des gens soit non vaccinés, soit n'ayant eu qu'une seule dose dans leur vie, alors que deux doses étaient recommandées à l'époque, elles sont maintenant obligatoires, je le rappelle, en raison de la gravité de la maladie", ajoute la ministre de la Santé, qui précise que "un carnet de santé électronique accessible à tous sur internet va être mis en place en 2018."