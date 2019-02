Rougeole : les médecins prêts à vacciner les vacanciers dans les hôtels de Val Thorens

Val Thorens, Saint-Martin-de-Belleville, France

Voilà maintenant plus d'un mois que la rougeole sévit dans la station de ski de à Val Thorens (Savoie), principalement des saisonniers. Selon l'Agence Régionale de Santé, une cinquantaine de cas de rougeole, dont quatre bébé en crèche, ont été diagnostiqués par les médecins de la station. Chaque jour, le centre médical détecte un ou deux nouveaux cas de la maladie.

Pour tenter de limiter la propagation du virus, les services de santé prévoient désormais de vacciner le plus de personnes possible directement dans les hôtels. L'objectif : éviter que le virus s'exporte en dehors de la station de ski.

Des consultations et des vaccinations dans les hôtels

Pour cela, une vaste campagne de sensibilisation a été mise en place dans la station de ski depuis plusieurs jours. Affiches collées sur les panneaux, messages de prévention réguliers qui sont diffusés sur des écrans par exemple, et prochainement il y aura des vaccinations "à domicile".

Eviter que les touristes rentrent chez eux avec la rougeole—Dr Alexis Raboteau, médecin à Val Thorens

Jusqu'à présent, les vaccinations se faisaient directement au cabinet médical. Dans les jours qui viennent, les médecins vont même se déplacer dans les hôtels occupés par les vacanciers. Chaque soir, des centres de vaccination improvisés vont s'y installer. Après vérification des carnets de santé et un diagnostic de chaque personne volontaire, cela permettra de vacciner ceux qui ne le sont pas ou qui ont des doutes sur la mise à jour de leurs vaccins. "On va venir au plus près des gens pour arrêter le foyer infectieux et éviter que des touristes rentrent chez eux avec la rougeole", explique le Dr Alexis Raboteau, médecin à Val Thorens

Cette vaccination n'a pas encore commencé, le temps de l'organiser. ce devrait être le cas dans quelques jours.