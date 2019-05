Rougeole : six Landais contractent la maladie lors de la foire au jambon de Bayonne

Département Landes, France

Le virus très contagieux de la rougeole a circulé lors de la foire au jambon de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), du 18 au 21 avril dernier, révèlent ce jeudi les autorités sanitaires. Au cours de cette foire, au moins 40 personnes ont contracté la maladie dont 6 Landais, selon l'ARS, l'agence régionale de santé.

C'est en interrogeant les patients malades que les médecins ont fait le rapport : tous se sont rendus à la foire au jambon de Bayonne.

La période d'incubation étant d'une dizaine de jours, les cas de rougeole ne se sont pas déclarés immédiatement. Les symptômes de la maladie étant, outre l'apparition de boutons, une forte fièvre, une grande fatigue, une toux et un écoulement du nez.

Les 6 Landais ayant contracté le virus sont aujourd'hui hors de danger selon l'ARS, mais la rougeole est une maladie qui peut être très grave. "Ce n'est pas une maladie bénigne. Il peut y avoir des complications neurologiques pouvant conduire au décès" explique Séverine Huguet, de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Une Landaise de 16 ans, ayant contracté la rougeole, était morte en 2018.

De nombreux pays dans le monde connaissent aujourd'hui une résurgence des cas de rougeole. Le nombre de malades a bondi de 300%, dans le monde, au cours des 3 premiers mois de l'année 2019 selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la Santé.

Trop peu de personnes vaccinées

Face à cette épidémie mondiale, les autorités sanitaires insistent sur l'importance du vaccin. Il faudrait que 95% de la population soit vaccinée pour empêcher la circulation du virus. Mais, en France, seulement 85% de la population est vaccinée, et ce chiffre n'est que de 80% dans les Landes, selon l'ARS. "Il faut vérifier sa vaccination en allant voir son médecin, pour faire le point, et faire éventuellement un rattrapage du vaccin, qui est possible à n'importe quel âge" précise Séverine Huguet, de l'ARS Nouvelle-Aquitaine.