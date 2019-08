Rougeole : Une centaine de cas recensés dans la communauté Roms à Nantes

Jusqu'alors, la Mayenne était l'épicentre de la rougeole de la région. Mais en juin et juillet 2019, la transmission du virus s'est fortement intensifiée dans l'agglomération nantaise, avec près d'une centaine de cas dans la communauté Roms de l'agglomération.

L'Agence régionale de santé et le centre de vaccination du CHU de Nantes ont travaillé ensemble pour enrayer la propagation (photo d'illustration).

Nantes, France

Depuis le 1er janvier 2019, on a recensé 120 cas de rougeole dans l'agglomération nantaise, dont près d'une centaine, rien qu'en juin et juillet, dans la communauté Roms. La propagation est en train de redescendre, suite à une campagne de vaccination de l'Agence régionale de Santé Pays de la Loire, qui a saisi la réserve sanitaire de Santé Publique France.

Toute personne devrait avoir reçu deux doses de vaccin"

"La propagation est en décroissance pour plusieurs raisons. La chaîne est un coupée, _car il n'y a plus d'école_, plus de rassemblements. Mais aussi parce qu'on a mis en place des mesures de prévention dans les terrains impactés. Ça descend, mais il faut quand même sensibiliser la population sur le fait de bien se vacciner. Toute personne devrait avoir reçu deux doses de vaccin, et si ce n'est pas la cas, il faut se mettre à jour, peu importe l'âge", explique le docteur Hélène Lepoivre, médecin de Santé Publique France

Dr Hélène Lepoivre rappelle que la rougeole est extrêmement contagieuse, et peut engendrer des complications :