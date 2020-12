La nouvelle éco : les recherches sur les batteries du futur à Amiens mises à l'honneur par l'INPI

Cédric Chazel responsable propriété intellectuelle et valorisation RS2E

"Ce trophée nous apporte une visibilité, une reconnaissance de ce qu'on a pu faire et des résultats obtenus" se félicite Cédric Chazel responsable propriété intellectuelle et valorisation RS2E.

Depuis sa création en 2011, le RS2E développe de nouvelles solutions pour les batteries d'aujourd'hui et de demain. Ses activités de recherche se concentrent sur les batteries lithium-ion bien connues du grand public, et sur des technologies alternatives ou complémentaires. Elles sont destinées à de multiples usages tels que les véhicules électriques, les appareils électroniques portables ou encore le stockage des énergies renouvelables. Le laboratoire RS2E est également actif sur les enjeux de la miniaturisation et du recyclage des batteries commerciales.

Cédric Chazel responsable propriété intellectuelle et valorisation RS2E Copier

Le laboratoire RS2E est également actif sur les enjeux de la miniaturisation et du recyclage des batteries commerciales. Une de ses particularités est qu’il s’est doté, il y a 6 ans, d’une unité de production de batteries à l’échelle préindustrielle (prototypage). Un outil exceptionnel de transfert de technologie hébergé à Amiens, au sein du Hub de l’Energie, depuis 2017.