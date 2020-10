Ruée dans les pharmacies pour obtenir le vaccin contre la grippe, "en 30 ans, je n’avais jamais vu ça"

La campagne de vaccination contre la grippe a commencé ce mardi. Invité de France Bleu Champagne-Ardenne ce mercredi 14 octobre, Fabrice Camaioni, pharmacien à Revin et membre de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, n’avait jamais vu autant de monde dès le premier jour.

En pleine épidémie de Covid-19, la campagne de vaccination contre la grippe a commencé ce mardi 13 octobre. Dès le premier jour, les gens se sont rués dans les officines. "Ça fait 30 ans que j’exerce. Je n’ai jamais vu autant de monde le premier jour de la campagne de vaccination contre la grippe pour récupérer le vaccin. C’était un peu prévisible mais quand même pas à ce niveau-là", dit Fabrice Camaioni, pharmacien à Revin dans les Ardennes et président de la commission métier pharmacien à la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France.

Le ministre de la santé préconise de donner la priorité aux personnes âgées et aux personnes à risques. Pour ce public, le vaccin est remboursé. "Il y a eu majoritairement des personnes munies d’un bon de prise en charge. Beaucoup sont venus chercher le vaccin pour le stocker à domicile et pas forcément pour le faire tout de suite, ce qui est une bonne chose. On préconise souvent de se faire vacciner en novembre, sachant qu’il faut une quinzaine de jours pour la fabrication de l’anticorps protecteur", explique le pharmacien ardennais.

Compliqué de "faire le tri"

Mais ce mardi, il n’y avait pas seulement les personnes à risques qui ont souhaité se procurer le vaccin. "A côté de cela, nous avons des personnes qui sont venues chercher des vaccins sans bon, parce qu’elles ne sont pas considérées comme des personnes à risques. Mais elles veulent se protéger contre la grippe, ce qui est tout aussi louable. Et évidemment, cette année nous avons un discours un petit peu ambiguë de la part de nos pouvoirs publics puisque l’on nous dit qu’il faut augmenter le taux de couverture vaccinale contre la grippe mais en revanche on va essayer de trier un petit peu de prioriser les personnes à risques", rajoute Fabrice Camaioni.

Les autorités sanitaires recommandent de se faire vacciner contre la grippe, particulièrement cette année, pour éviter de surcharger les hôpitaux et les laboratoires, déjà très sollicités par l’épidémie de Covid-19. Mais il n’est pas facile de faire le tri parmi les clients des officines. Les pharmaciens n’ont pas les moyens de refuser de vendre le vaccin aux personnes non prioritaires.

"Ce n’est pas très facile à expliquer, en disant j’ai le vaccin mais je ne vous le donne pas, vous n’êtes pas à risques, revenez au mois de décembre. C’est un peu incohérent et franchement cela nous met un peu mal à l’aise", dit Fabrice Camaioni.

Y-aura-t-il suffisamment de vaccins pour vacciner toutes les personnes à risques ? C’est toute la question. 15 000 millions de vaccins ont été fabriqués cette année en France, c’est 2 millions de plus que l’an dernier.