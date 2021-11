Ruée vers les centres de vaccination isérois après les annonces d'Olivier Véran

Des plateformes de réservation qui tournent au ralenti, comme Doctolib et des créneaux qui se font de plus en plus rares dans les jours à venir : c'est la conséquence des annonces du ministre de la Santé, Olivier Véran. Sur Keldoc, le prochain rendez-vous au CHU de Grenoble est, à ce jour, le 8 décembre, pour les 18-64 ans. Pour les plus de 65 ans, des créneaux dès lundi sont disponibles. La clinique des Côtes du Rhône à Roussillon n'a pas été épargnée. Elle est passée de 1.000 vaccinations par semaine cet été à 600 depuis la rentrée.

Son objectif est maintenant de revenir à ces 1.000 doses hebdomadaire. Alexandre Gairoard, le directeur veut augmenter la cadence : "On est plein jusqu'à la fin de l'année. On va s'organiser et rouvrir de nouveaux créneaux. Il faut gérer les effectifs, voir comment on récupère des doses, parce qu'elles viennent de Grenoble. Il y a toujours cette mobilisation, même si on est dans une période complexe, on va tout mettre en œuvre pour ouvrir 200 ou 300 rendez-vous supplémentaires."

Branle-bas de combat

Le centre de vaccination du Grésivaudan élargit aussi ses disponibilités et ouvre maintenant le samedi. Six barnums occupent la piscine de Crolles où cinq médecins et infirmiers enchaînent les vaccins. Depuis jeudi, ça n'arrête plus. Entre un échange avec la livreuse de doses et un coup de fil à l'Agence régionale de santé (ARS), Sandrine Perdrix fait le point sur le nombre d'injections du jour. "A 11 heures du matin, on a déjà dépassé le nombre de flacons utilisés par jour, depuis environ 15 jours, explique-t-elle. Il faut qu'on s'adapte mais le problème n'est pas le nombre de doses, ce sont les personnes qui viennent trop vite. Nous sommes obligés de les refuser s'ils viennent avant cinq mois révolus. Les gens n'entendent qu'une chose : que l'on va supprimer leur pass sanitaire. On a beaucoup de difficulté à faire respecter les écarts entre la deuxième dose et la dose de rappel."

Sa troisième dose faite, Anne attend les 15 minutes règlementaires. Elle a pris son rendez-vous quelques heures avant les annonces d'Olivier Véran : "Je suis inquiète, je me demande s'il va y avoir une quatrième, une cinquième dose... Mais en tout cas, je suis enseignante, beaucoup de mes élèves tombent malade en ce moment donc je suis rassurée quand même de l'avoir fait."

Malgré cette hausse de la demande soudaine, nous ne risquons pas de pénurie de vaccins en Isère. Le professeur Pierrick Bedouch, le chef du pôle pharmacie du CHU Grenoble Alpes, se veut rassurant. Il gère les doses pour tous les centres du département de l'Isère. "Les semaines les plus importantes, on a fait jusqu'à 70.000 doses par semaine. Actuellement on est autour de 15.000 doses par semaine. On a largement de quoi gérer plusieurs semaines. L'ARS nous a dit que l'on aurait des doses supplémentaires dès lundi." Le centre du Grésivaudan tourne déjà à 500 vaccinations par jour, au lieu de 300 avant les annonces d'Olivier Véran jeudi.