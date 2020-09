Rugby : Le match CAP - Arcachon reporté après des cas de Covid-19 dans le club girondin

Le CAP ne jouera finalement pas ce week-end contre Arcachon. A cause de cas de Covid-19 détectés au sein de l'effectif girondin, la Fédération française de rugby a demandé ce vendredi 25 septembre le report du match de Fédérale 1. Il devait avoir lieu dimanche au stade Francis Rongiéras. La rencontre avait pourtant déjà été inversée, aussi à la demande de la Fédération, à cause de la situation sanitaire en Gironde.

C'est déjà le second match du CAP reporté cette saison. Le club n'avait pas pu jouer contre Marmande lors de la première journée de championnat. Il y avait des cas de Covid-19 au sein de l'effectif du Lot-et-Garonne. Prochaine rencontre pour le CAP le 11 octobre contre le stade Langonnais à domicile.

D'autres rencontres reportés ce week-end

Ce n'est pas le seul match du week-end qui n'aura pas lieu. La rencontre de Sarlat contre le club corrézien de Larche et Nespouls est aussi reportée à cause de cas de coronavirus. Et le club de Nontron est aussi à l'arrêt. L'équipe est isolée pendant 7 jours après la découverte d'un cas positif.