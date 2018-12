Rugby - US Dax : "J'aurais pu être tétraplégique", raconte Thomas Currutchet

Dax, France

Il va bien mais il n'est pas passé loin de finir sa vie en fauteuil. Le jeune demi d'ouverture Dacquois, Thomas Currutchet, a été opéré avec succès d'une fracture des cervicales mercredi dernier à Bordeaux. Il s'était blessé le 10 novembre dernier lors d'un match de championnat, plaqué de manière irrégulière. Thomas Currutchet a accepté de se confier sur cette blessure et sur son sport. Le rugby qui casse, le rugby qui tue, le rugby une nouvelle fois endeuillé, la semaine dernière, avec la mort d'un jeune espoir du Stade Français, Nicolas Chauvin, mort suite à un plaquage violent.

Opéré avec succès, Thomas Currutchet se confie

A bordeaux mercredi dernier, le chirurgien a placé des plaque et de vis pour consolider la fracture des cervicales. Après quelques jours de repos, Thomas Currutchet a accepté de nous répondre. Interview.

France Bleu Gascogne : La première question est évidente : comment ça va ?

Thomas Currutchet : Ça va plutôt bien, je récupère tranquillement de l'opération.

FBG : Quand on parle de fracture des cervicales, on pense tout de suite à paralysie. Il vous a dit quoi votre chirurgien, est ce que vous auriez pu finir en fauteuil ?

TC : Oui, il m'a clairement dit que j'avais eu de la chance. Que j'aurais pu être tétraplégique. il était un peu horrifié par ces plaquages. Il a opéré tellement de joueurs que pour lui c'est honteux qu'il y ait ce genre de plaquage.

FBG : Quand un médecin vous dit "vous auriez pu finir tétraplégique", vous ne vous dîtes pas le rugby c'est terminé pour moi ?

TC : Non, parce que je me dis que j'ai surtout eu de la chance. Mais après, oui, cela fait relativiser. Mais le chirurgien m'a donné toutes les conditions et il m'a clairement dit que ce n'était pas fini, que je pouvais continuer, qu'il n'y avait pas de risques. Je suis passionné, depuis que j'ai 4 ans, je joue au rugby. Tout le monde y joue dans ma famille. Je vais prendre le repos qu'il faut et je vais reprendre dès que je peux.

FBG : La semaine dernière le rugby a de nouveau été endeuillé par la mort d'un joueur sur le terrain, un joueur espoir du Stade Français qui est mort suite à un choc après un plaquage. Au mois d’août, c'est le jeune joueur d'Aurillac qui est mort suite à un plaquage sévère. Vous, vous êtes passé à deux doigt de rester paralysé et vous me dites que vous voulez continuer. Vous ne trouvez pas que le rugby est trop dangereux ?

TC : Oui, ça c'est sûr, c'est dangereux. Cela a vachement évolué depuis quelques années, les joueurs sont de plus en plus lourds, ils vont de plus en plus vite, les impacts sont de plus en plus fort. Après, c'est hyper triste, hyper choquant et c'est sûr, cela fait peur à beaucoup de monde. Nous, après, on le sait. Du moment où on rentre sur le terrain, tout peut arriver. On relativise mais on est jamais à l'abris de quoi que ce soit.

FBG : Est ce qu'il faut changer les règles ?

TC : Moi je pense clairement qu'il faut qu'il y ait les instances supérieures qui se rassemblent. Il faut vraiment revoir certaines règles. Parce que, qu'il y ait des morts, c'est illogique.

FBG : Vous avez été victime d'un plaquage cathédrale, c'est interdit. D'ailleurs le joueur a été sanctionné d'un carton rouge. Est ce que vous lui en voulez ?

TC : D'un côté oui, mais après d'un côté sur le terrain, des fois, on a bien envie de mettre un bon bouchon au mec. D'un côté oui mais d'un autre non parce que c'est le rugby.

FBG : Vous n'avez jamais pensé à porter plainte ?

TC : Si si, j'y ai pensé. Cela aurait été plus grave, surement que oui. Mais finalement je me suis dit que non, je n'ai pas envie de me lancer dans un truc trop long. Et puis non, je n'ai pas envie de lui bousiller sa vie.

Thomas Currutchet a déjà une date de reprise en tête. Il voudrait reprendre les entraînements au printemps.

Comment c'est arrivé ?

Thomas Currutchet a été blessé lors de la rencontre face à Saint Médard en Jalles le 10 novembre dernier. Le jeune demi d'ouverture dacquois de 23 ans tente de prendre un intervalle entre deux joueurs, mais ils se fait prendre. Les deux défenseurs attrapent chacun une jambe, soulève le Dacquois, le retourne en l'air et le font retomber sur la tête. Cela s’appelle un plaquage cathédrale et c'est interdit. L'arbitre avait alors sorti un carton rouge. Thomas Currutchet était sorti sur civière mais on pensait, quelques heures après, que ce n'était, entre guillemet, qu'une entorse des cervicales. Après des examens complémentaires, il s'agit en fait d'une fracture des cervicales les plus basses. C'est visiblement ce qui a sauvé le jeune dacquois car, quelques centimètres plus haut, c'eut été beaucoup plus dramatique.