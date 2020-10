Des ruptures de stock de vaccin contre la grippe dans des pharmacies en Occitanie

Une semaine après le début de la campagne de vaccination et les stocks sont déjà à sec. C'est "du jamais vu", selon les praticiens interrogés par France Bleu Occitanie. La campagne de vaccination contre la grippe a démarré le mardi 13 octobre dans les officines. "On ouvre à 9h et le 13 octobre, à 8h55, il y avait déjà énormément de monde qui attendait pour se faire vacciner", raconte Aurélie, pharmacienne à Ramonville-Saint-Agne. "Et au bout de trois jours, on était en rupture totale de vaccins".

Une rupture de stock alors que les pharmaciens vaccinent en priorité les personnes à risque, au moins jusqu'au 30 novembre. C'est à dire celles âgées de plus de 65 ans, atteintes de maladies comme l'asthme, le diabète, l'obésité, mais aussi les femmes enceintes. 16 millions de Français bénéficient ainsi d'un bon de prise en charge d'un vaccin, envoyé par l'Assurance maladie.

Plusieurs raisons expliquent cette ruée sur le vaccin contre la grippe, selon Philippe Vergnes, trésorier de l'Union Régionale des Professionnels de Santé. C'est dû à "une campagne de communication de l’Agence Régionale de Santé, de l'Etat, du Ministère de la Santé mais aussi _une panique, une peur des patients qui préfèrent éviter une grippe en plus du COVID19_", estime ce pharmacien installé à Muret (Haute-Garonne).

Des vaccins commandés en "janvier-février"

Ce praticien explique aussi que les pharmaciens commandent leur stocks "en janvier-février", en fonction de la dernière campagne de vaccination. A l’époque, malgré _"quelques indices sur l'arrivée du coronavirus", "c'était très difficile de se douter que ça durerait aussi longtemps"'_poursuit Philippe Vergnes.

On continue de nous appeler parce qu'il y a des ruptures de stocks un peu partout mais comme on ne sait pas comment ni quand ni en quelle quantité on va être livrés, on ne peut pas mettre de côté — Aurélie attend une livraison début novembre dans sa pharmacie de Ramonville

En attendant l'arrivée de nouveaux stocks, les pharmaciens se félicitent de cette affluence, que les personnes à risque aient pris conscience de l'importance de se faire vacciner contre la grippe.