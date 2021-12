Rupture sur les tests antigéniques et autotests : les pharmacies de Grenoble dévalisées avant les fêtes

À Grenoble, trouver un créneau pour réaliser un test antigénique en pharmacie avant les fêtes devient de plus en plus difficile, voire impossible.

Des files d'attentes interminables, des officines bondées, des ruptures de stock et des pharmaciens épuisés. En cette fin d'année 2021, avec l'explosion du nombre de cas de Covid-19, mais aussi de grippe et de virus d'hiver, les pharmaciens sont au bout du rouleau, tout comme les Grenoblois.

"On nous a crié à l'intérieur de la pharmacie : écartez-vous, tout le monde est positif !"

"On a fait trois ou quatre pharmacies différentes pour se faire tester avant les fêtes" explique Élina. Finalement, l'étudiante iséroise a trouvé un créneau dans une pharmacie du centre-ville, de laquelle elle ressort avec un coup de chaud. "C'est blindé à l'intérieur, c'est horrible" raconte la jeune femme. "Ils nous ont dit de nous écarter dans la queue, parce que les dernières personnes à se faire tester étaient toutes positives" ajoute-t-elle. Son ami Quentin plaint lui le pharmacien, clairement épuisé.

Pourtant l'officine est organisée. À l'intérieur, explique Gérard, "il y a une file d'attente pour les médicaments et une autre pour ceux qui veulent se faire tester pour le Covid-19" qui, à notre arrivée devant la pharmacie, ne désemplit pas. Mais vu la demande et la situation, "c'est tout simplement trop" explique Philippe, le responsable de la pharmacie Alsace-Lorraine à Grenoble. "On est fatigué, on en a un petit peu ras-le-bol de faire tous ces tests. Ça monopolise du temps, du personnel et ça fait du personnel en moins pour accueillir et servir les ordonnances" ajoute le pharmacien.

Tests antigéniques et autotests en rupture de stock

Face à ce rush avant les fêtes de la fin d'année, encouragés par les consignes gouvernementales, les Grenoblois sont désormais confrontés à des ruptures de stock. "On oriente les patients demandeurs de tests antigéniques vers nos confrères qui en ont encore" explique le pharmacien de l'officine Alsace-Lorraine, "mais on n'est pas au courant des quantités". Le problème : c'est le réapprovisionnement. Le délai de livraison est passé de 24h-48h, à dix jours.

Pour les autotests, pas mieux d'après Jean-Pierre. Après être allé dans trois pharmacies différentes, le Grenoblois a enfin réussi à acheter une boîte dans une officine du centre-ville. À la pharmacie le Progrès, le responsable a lui aussi retrouvé le sourire. Derrière son comptoir, Patrick Fontaine-Berger a une belle pile d'autotests. "J'ai passé une commande il y a plus de dix jours, mais toujours rien" explique le pharmacien. "Mais hier, un confrère de Chambéry a reçu une commande et j'ai pu récupérer 50 boîtes d'autotests" raconte le pharmacien. En moins de deux heures, l'Isérois en a déjà vendu 10, sans compter celles réservées pour des clients sur liste d'attente.

Vu la demande et les difficultés de réapprovisionnement, l'USPO, l'Union des Syndicats de Pharmaciens d'Officine vous demande, de ne pas stocker de boîte d'autotests chez vous et d'acheter seulement celles dont vous avez besoin pour Noël.