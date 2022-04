Ruptures de stock de Doliprane : "pas d'inquiétude à avoir", assure un représentant des pharmaciens

Le Doliprane 1.000 mg en gélule n'est plus trouvable depuis quelques semaines dans certaines pharmacies françaises. C'est le résultat d'une forte demande, avec l'épidémie de grippe et les formes légères du Covid-19, explique le président de la Fédération des Syndicats pharmaceutiques de France.

Les boîtes jaune et rouge du Doliprane manquent sur les étagères des pharmacies. Le médicament sous la forme de gélules 1.000 mg est en rupture par endroits. La faute à une surconsommation de paracétamol ces dernières semaines, due à l'épidémie de grippe et du Covid-19, explique un représentant des pharmaciens, qui affirme qu'il n'y a "pas d'inquiétude à avoir".

Forte demande avec les épidémies

"On ne peut pas parler de pénurie, tempère d'emblée Philippe Besset, président de la Fédération des Syndicats pharmaceutiques de France (FSPF). Le professionnel reconnaît que le Doliprane 1.000 mg en gélules manque à l'appel, mais parle plutôt de "tensions" momentanées. "Il y a une tension actuellement sur les antalgiques. Le paracétamol, qui est lié à la forte consommation du fait de l'épidémie de Covid concomitante à une épidémie de grippe. On a vraiment beaucoup de pathologies infectieuses cette année. Et ça, ça induit une consommation de paracétamol".

Car malgré une légère baisse, le nombre de contaminations quotidiennes au Covid-19 reste élevé. Ce sont 104.007 nouveaux cas détectés ces dernières 24 heures en France, selon les données publiées par Santé publique France, contre 137.142 il y a une semaine, le jeudi 14 avril. Selon Philippe Besset, le variant Omicron, qui provoque plus de formes légères que graves, conduit les malades à rester isolés chez eux et à consommer du paracétamol pour des maux de tête ou de la fièvre.

Quand à l'épidémie de grippe, inhabituellement tardive cette année pour la saison, "bien qu'en diminution, les indicateurs de la grippe étaient encore à des niveaux élevés marquant une circulation toujours intense des virus grippaux en parallèle du SARS-CoV-2" pour la semaine dernière, relevait Santé publique France mercredi 20 avril.

Des pharmacies rationnées dans le Grand-Est

Face à la forte demande, les commandes dans les pharmacies du Grand-Est devraient être limitées à 720 unités au maximum par pharmacie, au lieu des 5.000 boites maximum possibles, rapporte France Bleu Sud Lorraine. Un porte-parole de Sanofi, fabricant du Doliprane, reconnaît "des tensions" dans une interview à La Dépêche, et affirme que le laboratoire pharmaceutique a été confronté à "une augmentation inédite de la demande en pharmacie".

Une information confirmée par Philippe Besset, président de la Fédération des Syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) : "ils sont très transparents là dessus et nous expliquent qu'actuellement, le Doliprane 1000 gélules est manquant et qu'il reviendra au mois de juin. Mais nous avons le Doliprane 1000 comprimés par exemple. Donc, pas de difficulté, pas d'inquiétude à avoir". Le représentant appelle d'ailleurs les patients à demander d'autres marques, ou les variantes des gélules, comme les sachets ou comprimés de la marque Doliprane.

Doliprane, la "marque leader"

La marque est aussi victime de sa notoriété, selon Philippe Besset. "C'est la marque leader, incontestablement, mais il y en a d'autres, il y a trois belles marques françaises et les génériques" ajoute-t-il citant Efferalgan et Dafalgan. Le professionnel se réjouit par ailleurs de la relocalisation de la production de paracétamol en France en 2023 : "c'est un médicament qui est indispensable, et cette dépendance à l'approvisionnement de cette molécule pourrait nous nous mettre à risque. Ce n'est pas le cas aujourd'hui puisque les approvisionnements qui viennent d'Asie sont fluides pour l'instant. Mais on a vu avec l'histoire des masques que ça peut que ça peut être très différent. Donc, c'est très bien qu'on relocalise le paracétamol".