Châteauroux, France

C'est l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé qui à infomé les associations de malades : le SINEMET, un médicament considéré comme une spécialité de fond dans la prise en charge des malades de Parkinson, va connaitre une rupture de stock. Pour certains dosages, cette rupture à commence à la fin du mois d'Aout. Le probléme selon les associations, c'est le réappovisionnement de ce médicament n'est prévu que pou mars 2019.

Cette nouvelle rupture de stock serait liée à une mise aux nomes réglementaires des laboratoires qui évoquent aussi parfois des problèmes de conditionnement, d'approvisionnement de la molécule ou des arrêts de chaîne de fabrication. Pour les malades qui ont déjà connu ces problèmes de rupture de stock, cette situation est inadmissible, d'autant que les médicaments antiparkinsonniens bénéficient d'une reconnaissance particulière de "médicament d'intérêt thérapeutique majeur". Certes, il existe un médicament générique, mais pour les malades et les professionnels de santé, c'est évidement des soucis supllémentaires. Pour Françoise Roy, du comité de l'Indre de l'association France Parkinson, cette situtation place les malades et leurs familles dans une position d'otages et générent des souffrances et des inquiétudes en plus de la maladie.