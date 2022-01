"S'il faut une quatrième dose, j'en ferai une quatrième" assure la première vaccinée de Nouvelle-Aquitaine

Nicole Decarrière avait été la première l'an passé à se faire vacciner contre le Covid en Nouvelle-Aquitaine. Cette patiente de l'unité de soins longue durée Jean-Vignalou, à Pau faisait partie des personnes à risques prioritaires pour recevoir une dose de vaccin Pfizer. Le 4 janvier 2021, sans le vouloir et presque sans le savoir, elle recevait une dose de vaccin devant les caméras de télévision et quelques photographes. "Quand on m'a demandé si je voulais faire le vaccin, j'ai répondu oui, mais c'est après qu'on ma dit qu'il y aurait la télé", s'amuse-t-elle un an après.

Nicole explique avoir servi d'exemple à quelques uns, notamment à ses frères qui lui ont emboité le pas. Aujourd'hui, Nicole a fêté ses 78 ans. Elle continue d'encourager tout le monde à se faire vacciner. "Je suis en forme, tout va bien. J'ai mes trois doses, et s'il en faut une quatrième, j'en ferai une quatrième" assure-t-elle.