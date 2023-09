Sable du Sahara : la qualité de l'air en Bretagne à nouveau dégradée

La qualité de l'air est à nouveau mauvaise en Bretagne, selon Airbreizh , en raison du nuage de poussière du sable du Sahara qui traverse la région. Ce jeudi 7 septembre après midi, tous les départements sont en rouge avec des recommandations.

En Ile-et-Vilaine, la vitesse maximale autorisée abaissée à partir de 16h

En Ile-et Vilaine, la vitesse maximale autorisée est abaissée de 20 km/h, sur les voies express et l'autoroute à partir de 16h : 130 → 110 km/h (autoroute), 110 → 90 km/h (voies rapides).

La préfecture fait aussi savoir que de nouvelles mesures réglementaires pourraient être mises en place, tel le dispositif de circulation différenciée des véhicules, si l'épisode s'installe sur plusieurs jours. Pensez à vous doter d’une vignette Crit’Air : www.certificat-air.gouv.fr

Des recommandations pour les plus vulnérables

En raison du maintien de la dégradation de la qualité de l’air ambiant, le préfet du Finistère, a activé jusqu’à ce vendredi 23h59, le niveau de procédure d’alerte sur l’ensemble du département. Et à titre préventif, les préfets du Finistère, du Morbihan et d'Ile-et-Vilaine rappellent les recommandations déjà émises mercredi : les personnes vulnérables ou sensibles sont invitées "à privilégier des sorties plus brèves, et celles qui demandent le moins d'effort et à consulter en cas de gêne respiratoire ou cardiaque." Ces recommandations sont rappelées sur le site d'AirBreizh .