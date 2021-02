Sable du Sahara : la Savoie et la Haute-Savoie en vigilance jaune à la pollution atmosphérique

La Savoie et la Haute-Savoie sont en vigilance jaune à la pollution atmosphérique ce lundi 22 février. En cause, une masse d’air chaud en provenance du Nord de l’Afrique, chargée en particules d’origine désertique, soit le sable du Sahara.

Par rapport à il y a deux semaines en Pays de Savoie, le phénomène et le ciel sont beaucoup moins impressionnants. Pourtant le sable du Sahara est bien présent dans l'air, conduisant les préfectures des départements de Savoie et de Haute-Savoie à déclencher la vigilance jaune à la pollution atmosphérique.

Réduire sa vitesse de 20 km/h en Savoie

Les autorités appellent les personnes les plus sensibles et les plus vulnérables, (femmes enceintes, enfants, personnes âgées, personnes asthmatiques, insuffisantes cardiaques ou souffrant de maladie cardiovasculaire) à "limiter les efforts physiques intenses". Mais aussi "d'éviter la proximité des axes routiers, et en cas de gêne respiratoire, consulter un médecin". Le préfet de Savoie demande également aux automobilistes de réduire leur vitesse de 20 km/h par rapport aux limitations.

"Le phénomène se dissipera ce mardi en se dirigeant vers le Nord-Est de la région, améliorant progressivement la qualité de l’air" précise Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, "mais les concentrations de particules pourront rester élevées une partie de la journée sur le sillon alpin et dans les zones urbaines".