Covid-19 : 600 personnes dépistées en une semaine à Sablé-sur-Sarthe

Faute de place dans les pharmacies ou dans les laboratoires, la ville de Sablé-sur-Sarthe a ouvert de nouveaux créneaux de dépistage gratuits et sans rendez-vous dans la salle Théophile Plé. Des sessions prises d'assaut par les Saboliens et Saboliennes en manque de solutions.

"Il faut être patient, on n'a pas le choix". Comme la quarantaine d'autres personnes alignées, Angélique doit attendre son tour pour pénétrer dans la salle Théophile Plé, prise d'assaut depuis l'ouverture de nouveaux créneaux de dépistage covid gratuits et sans rendez-vous la semaine dernière. "Le premier soir mardi 18 janvier, 80 personnes faisaient la queue avant l'ouverture des portes, se souvient Alexandra Roche, responsable du centre de vaccination de Sablé-sur-Sarthe, alors que l'on s'était préparé à tester 60 à 80 personnes en deux heures. Finalement, on a fait 120 tests et jusqu'à 160 vendredi dernier."

Quatre créneaux ont ainsi pu être ouverts entre mardi et vendredi et quatre autres cette semaine. Si la file d'attente ne désemplit pas, c'est bien comme l'explique Angélique, parce qu'il n'y a "pas le choix". Les laboratoires, comme les pharmacies, n'arrivent pas à répondre à la demande et les délais s'allongent pour obtenir un rendez-vous. "Il n'y a plus de place en pharmacie, c'est très difficile d'avoir un rendez-vous", confirme Valérie, venue accompagner son fils, "alors que quand on fait un autotest, on a tout de suite envie d'être au courant de ce qu'il y a".

Les professionnels de santé "débordés"

Au total, 600 personnes ont pu être testées la semaine du 17 au 23 janvier. "Avant la semaine dernière, les gens nous demandaient 'je me fais dépister où, je fais comment ?', et on n'avait aucune réponse à leur apporter", poursuit Alexandra Roche. Désormais, la responsable doit même s'adapter à cette ruée sur les tests : "on avait prévu 400 tests pour la semaine dernière avant de repasser une commande. Cette semaine c'est la même chose, je vais devoir aller en rechercher d'autres d'ici la fin de semaine".

Les personnes dans la file d'attente ont d'ailleurs bien souvent été orientées là par des professionnels de santé. "Les infirmières nous apportent à peu près 100 appels par matinée, c'est énorme. Les pharmaciens nous envoient également des personnes à dépister puisqu'eux aussi sont débordés", confirme Alexandra Roche. Deux nouvelles sessions doivent encore se tenir à la salle Théophile Plé d'ici la fin de semaine : ce jeudi 27 janvier entre 15h et 18h et vendredi 28 entre 18h et 20h.