Sage-femme, dentiste, généraliste, orthophoniste : 14 nouveaux soignants sont arrivés dans l'Indre en 2022

Face à la désertification médicale, toutes les solutions sont les bienvenues. Pour attirer des professionnels de santé, le Conseil départemental de l'Indre met la main à la poche, une aide financière est accordée à celles et ceux qui viennent s'installer dans le département. Résultat : depuis début 2022, 14 médecins et soignants ont posé leurs valises dans l'Indre.

ⓘ Publicité

Parmi les exemples les plus récents : une sage-femme, une dentiste et une médecin généraliste à Châteauroux, un masseur-kinésithérapeute à Reuilly, ainsi qu'une orthophoniste à Levroux. "C'est une excellente nouvelle, se réjouit Frédérique Mériaudeau, vice-présidente du Conseil départemental, déléguée à la santé. Les dispositifs d'aide leur permettent d'acheter du matériel médical, du mobilier pour leur cabinet".

Plusieurs milliers d'euros pour acheter du matériel et s'installer

Elle précise le montant du chèque reçu en fonction des spécialités : un médecin généraliste qui vient s'installer dans l'Indre touche 15.000 euros d'aide (et 15.000 euros supplémentaires s'il fait des visites à domicile), un médecin spécialiste reçoit 30.000 euros d'aide. C'est 15.000 euros d'aide pour les dentistes, 5.000 pour les sage-femme. "Il y a aussi un accompagnement pour leur trouver un logement, un emploi pour leur conjoint, une école pour les enfants", ajoute Frédérique Mériaudeau.

Un dispositif qui a permis à Gwendoline Luneau, une jeune orthophoniste, de s'installer à Levroux. Et dès l'ouverture de son cabinet début septembre, les appels se sont multipliés. "Je reçois une bonne dizaine de patients chaque jour, et il y déjà une soixantaine de personnes sur liste d'attente", raconte la jeune femme, originaire de Châteauroux. Preuve qu'on manque encore et toujours de professionnels de santé dans le département : il faut désormais attendre au moins un an avant d'obtenir un rendez-vous dans son cabinet.

loading