Saint-Agrève : les résultats des tests Covid-19 négatifs pour l'ensemble des personnes dépistées

Soixante-quatre personnes, enfants et adultes, ont passé un test PCR mercredi dernier à Saint-Agrève (Ardèche) après que trois enfants d'une même fratrie ont été testés positifs. Les résultats sont négatifs annonce le maire Michel Villemagne.

Une matinée de dépistage avait été organisée mercredi dernier au gymnase de Saint-Agrève pour les adultes et enfants qui avaient été en contact avec les trois enfants d'une même fratrie testés positifs quelques jours plus tôt. 64 personnes au total ont fait le test PCR d'après les derniers chiffres communiqués par le maire Michel Villemagne : "je ne puis que me réjouir de la négativité de tous les tests effectués".

Michel Villemagne précise toutefois qu'il maintient son arrêté sur le port du masque : il est obligatoire sur le marché de Saint-Agrève. D'autres communes ont pris la décision d'imposer le masque sur les marchés, comme Aubenas et Crest.

Un seul foyer de contamination encore sous surveillance

Santé Publique France a publié ce vendredi son bilan hebdomadaire, le bilan de la semaine du 20 au 26 juillet. Il n'y a plus qu'un cluster sous surveillance dans la Drôme : celui dans une entreprise de Chabeuil. 23 personnes ont été testées positives. "Les investigations de la CPAM au sein des familles des salariés sont toujours en cours" précise l'Agence Régionale de Santé.

Si la propagation du virus s'accélère dans la région Auvergne Rhône Alpes, avec plus de 7 personnes touchées sur 100 000 habitants, ce sont surtout les départements de Haute-Savoie, du Rhône et de la Loire qui sont concernés. En Drôme Ardèche, le taux d'incidence est en recul : 3,4 habitants touchés pour 100 000 en Ardèche ; 4,4 habitants touchés sur 100 000 dans la Drôme.