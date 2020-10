Saint-Antoine-l'Abbaye : cherche médecin désespérément

La situation est paradoxale sur Saint-Antoine-l'Abbaye. On y trouve un cabinet d'infirmières, des kinés, des ostéopathes, une pharmacie... mais aucun médecin généraliste. Le dernier, le docteur Veux, est parti le 31 août, laissant un vide dans cette commune de 1200 habitants. Depuis près de dix ans, les médecins s'enchaînent mais aucun ne s'est installé dans la durée.

Les médecins de Saint-Marcellin ne viennent plus sur Saint-Antoine et moi je ne peux plus me déplacer - Huguette, 93 ans.

Nous avons rencontré Huguette, 93 ans, installée sur Saint-Antoine depuis toujours. Et départ du médecin généraliste a laissé un grand vide chez elle. "S'il m'arrive quelque chose, qu'est ce que je fais ? Le docteur Veux est parti et il m'a fait une ordonnance pour les six prochains mois. Mais en six mois, il peut se passer des choses !" dit-elle, amère. Elle avait pour habitude d'aller consulter tous les trois mois. "Ce qui me chagrine le plus, c'est de ne plus avoir de médecin traitant" continue-t-elle.

Huguette est désormais équipée d'une alarme à domicile. Grâce à un bracelet, elle peut demander une assistance à toute heure de la journée par une simple pression sur le dit bracelet. © Radio France - Bastien Thomas

Une personne répond à Huguette via cette enceinte pour voir comment elle va et évaluer la situation. © Radio France - Bastien Thomas

"Face à la situation compliquée ici et mon âge, mes filles ont insisté pour que j'ai l'alarme à domicile. Si on a un soucis, on appelle et quelqu'un répond. Ma voisine à mes clés, elle reçoit aussitôt un coup de téléphone. Ma fille est aussi prévenue et on décide s'il faut appeler un docteur ou me transférer à l'hôpital" explique-t-elle.

Le médecin généraliste est le maillon d'une chaîne

"Je me suis installé ici parce qu'il y avait un médecin depuis un moment" explique Jean Cosnard, pharmacien sur Saint-Antoine depuis 1992. "Mais il est parti à la retraite et depuis, sept médecins se sont enchaînés et ils ne sont pas restés, en moyenne, plus de quatre ou cinq ans" continue-t-il.

Jean Cosnard, pharmacien sur Saint-Antoine-l'Abbaye © Radio France - Bastien Thomas

"Toute pharmacie a besoin d'un praticien sur place. Une partie de ma clientèle est partie pour chercher un nouveau médecin. Et pour des raisons pratiques, elle est allée ailleurs pour chercher ses médicaments" précise Jean Cosnard.

L'appel à l'aide d'une maire désemparée

Une situation qui désespère la maire de Saint-Antoine-l'Abbaye, Marie-Chantal Jolland. "A chaque fois, on a réussi à trouver un médecin mais il faudrait qu'un ou une puisse s'installer durablement" dit-elle. "C'est assez incompréhensible parce que notre village est attractif" poursuit-elle.

La maire de Saint-Antoine-l'Abbaye, Marie-Chantal Jolland avec Huguette, 93 ans, une fidèle habitante de la commune. © Radio France - Bastien Thomas

Elle ajoute aussi que la situation n'est pas dramatique que pour Saint-Antoine-l'Abbaye. "Le docteur Veux est parti et a laissé 2000 patients sans rien. A Saint-Antoine, il y a 1200 habitants. Ça veut dire que les autres patients venaient des villages voisins, y compris de la Drome puisque la commune est en limite avec Saint-Bonnet-de-Valclérieux et Montmiral" note-t-elle encore.

Marie-Chantal Jolland a multiplié les appels à l'aide. Auprès du conseil de l'Ordre des médecins, l'Agence Régionale de Santé et la maison de santé et l'hôpital de Saint-Marcellin. Une solution, certes provisoire, semble se dessiner pour répondre à l'urgence. Une permanence de plusieurs demies-journées par semaine est envisagée par des médecins venus de Saint-Marcellin. La maison de santé propose aussi à suivre les patients venus de Saint-Antoine-l'Abbaye et sans solutions, le temps de trouver un nouveau professionnel, prêt s'installer sur Saint-Antoine-l'Abbaye.