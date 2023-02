Saint-Antoine-l'Abbaye : un médecin qui gère 1714 patients juge "aberrante" la consultation à 26,50 euros

"Aberrant". C'est comme ça que Maxime Nivon juge l'idée d'augmenter le tarif de la consultation à 26,50 euros au lieu de 25 euros aujourd'hui. Ce médecin généraliste s'est installé à Saint-Antoine-l'Abbaye (Isère) il y a un an et gère aujourd'hui 1714 patients, dont 900 déclarés. Pour lui, la hausse du tarif de la consultation n'est pas assez élevée, étant donné les charges qui augmentent, comme le nombre des patients, dans une zone rurale aux frontières de la Drôme. Il se place sur la même longueur d'onde que le syndicat de médecins MG France qui a dit non à l'accord proposé par l'Assurance Maladie .

"Il faudrait augmenter la consultation à au moins à 35 euros" pour supporter la hausse des charges, selon le médecin

Le gros problème d'une consultation à 26,50 euros pour le médecin, c'est qu'une augmentation de 1,50 euro ne suffit pas à supporter la hausse des charges et toutes les dépenses pour faire tourner le cabinet qu'il vient d'ouvrir. "Ce n'est pas du tout à la hauteur des attentes des médecins. Aujourd'hui, on demande à travailler dans de bonnes conditions. La revalorisation dont on entend parler ce n'est pas pour mieux se payer, c'est juste pour permettre de bien bosser en toute indépendance sans toucher plus d'argent que ce n'est le cas de la Sécurité sociale", juge le jeune médecin qui a 1714 patients dans sa base de données.

"On reste une profession libérale avec beaucoup de charges, et cette hausse ne va rien changer, sinon que ce l'exercice du métier sera plus difficile", en sachant qu'avec plus de 1500 patients, les journées sont longues, parfois très longues.

"J'ouvre à 8 heures le matin, je ne sais pas quand je vais terminer"

Le jeune médecin s'est installé par choix à Saint-Antoine-l'Abbaye, pour exercer en milieu rural. "C'est comme ça que je voulais bosser, c'est ce que je voulais mettre en place. C'est un peu la contrepartie quand on exerce tout seul, c'est qu'il faut être plus présent où on peut plus facilement se passer le relais".

Depuis un an, il fait des semaines "à 55 voire 60 heures sans compter les interventions le week-end". Dans ce contexte, il voit mal comment il pourrait prendre en charge d'autres patients, surtout avec une hausse de la consultation trop peu élevée à ses yeux. En sachant qu'il ne veut pas se regrouper dans des CPTS (Communauté professionnelle territoriale de santé), des maisons de santé que le gouvernement veut développer.

