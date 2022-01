Saint Aubin-les-Elbeuf : sur le site d'Euroapi et Bafs, les salariés se font vacciner sur leur lieu de travail

Laurent Pietraszewski, le secrétaire d’Etat en charge du chômage et de la santé au travail, a visité, ce jeudi 13 janvier, le site de la société Euroapi et Basf à Saint-Aubin les Elbeuf. Depuis le mois de mars, le service prévention et santé au travail du site propose aux salariés qui le souhaitent de se faire vacciner sur leur lieu de travail.

Depuis le début, près de 400 injections ont été réalisées, sur les 550 employés que les deux entreprises comptent. Un chiffre loin des chiffres de vaccination atteint dans les grands centres mais l’objectif n’est pas là pour Annabelle Desbouis, la directrice du site d’Euroapi : «On vient en complément, on n'est pas là en première instance. Je pense qu'un certain nombre de salariés sont allés en vaccination à l'extérieur, mais on vient en complément pour les salariés pour qui c'est plus simple. Ça nous permet de toucher une population plus importante."

"C'est pratique"

Parmi ces salariés, il y a Frédéric. Il est chef d'unité en industrie chimique. Sous les yeux du ministre, il vient de faire sa troisième, juste après sa journée de travail : «Les deux premières doses je les ai faite, la troisième je devais la faire dans une pharmacie et ils nous ont appelés en disant qu'il n'avait plus de vaccins. Ici, il en avait. On perd beaucoup moins de temps, c'est pratique. Là je suis en fin de poste, si j'avais été en milieu de poste, on m'aurait libéré pour que je vienne me faire vacciner.»

Une vaccination en fonction de la demande

Pour la vaccination, le nombre de doses nécessaires pour chaque journée est récupéré à la pharmacie de Cléon, en fonction des demandes des salariés. « En fonction de la demande, on fait une commande de vaccins, explique Florence Saugnier, médecin du travail sur le site. Ensuite, on diffuse l'information auprès des salariés en disant tel jour il y a une campagne de vaccination et puis on traite les demandes au fur et à mesure pour donner des rendez-vous.»