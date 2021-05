Saint-Aubin : Vaccination sans sélection par âge ou comorbidité

La Mairie de Saint-Aubin-sur-Mer s’est très vite organisée quand elle a appris, mercredi, qu’une vaccination serait possible ce samedi. “Nous n’avons eu que 72 heures !” explique Elise Makowiak, adjointe dans cette commune de la Côte de Nacre. Comme il était hors de question de perdre des doses, la sélection est donc sortie du cadre des critères nationaux.

“Au début nous avons contacté les personnes de plus de 50 ans” détaille l’élue. “Puis, arrivé à moins de 24 heures de la vaccination, nous avons élargi à toute personne majeure comme l’autorise les procédures”. La commune dit aussi avoir ouvert cette vaccination aux municipalités voisines. “Pour Douvres, Langrunes, Luc-sur Mer et Courseulles. Parce qu’elles avaient invité des gens de chez nous lors de précédentes vaccinations”. Un bon voisinage qui a évidemment permis de remplir sans difficulté les 300 créneaux disponibles. Cette vaccination décidée tardivement a été rendue possible lorsque la Préfecture du Calvados a pu ouvrir 6.500 créneaux supplémentaires cette semaine.

Ces 300 personnes défileront donc ce samedi dans un gymnase communal situé route de Tailleville. Une liste d’attente a aussi été constituée en cas d’absence de personnes initialement retenues.