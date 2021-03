Saint-Berthevin : le dilemme d'une directrice d'Ehpad confrontée à l'autorisation de sortie de ses résidents

Le 3 mars, le Conseil d'Etat a suspendu l’interdiction de sortie des résidents d’Ehpad. Mais dans la pratique, c'est plus compliqué car les directeurs de maison de retraite doivent engager leur responsabilité pour laisser sortir les résidents alors que le coronavirus circule toujours.

Les résidents des maisons de retraite ont désormais le droit de sortir voir leurs proches. Le 3 mars, le Conseil d'État a suspendu l’interdiction de sortie des résidents d’Ehpad : il estime qu'une interdiction totale était "disproportionnée" car la plupart des résidents ont été vaccinés. Mais dans la pratique, les sorties commencent à peine à être autorisées. Les directeurs et directrices d'Ehpad attendaient en fait des précisions de l'Agence régionale de santé car leur responsabilité est engagée, en cas de contamination à la Covid-19. C'est un dilemme auquel est par exemple confronté l'Ehpad Eurolat à Saint-Berthevin, dans l'agglomération lavalloise.

Ni verrouillage ni laxisme : un exercice d'équilibriste

Le docteur Franck Heurtebize exerce à Saint-Berthevin. Sa mère de 85 ans est dans un des Ehpad de cette commune de l'agglomération lavalloise. Il est en colère car il a du mal à la faire venir chez lui. "Comme c'était la fête des grands-mères ce dimanche, j'ai fait un peu de forcing auprès de la directrice pour pouvoir prendre ma mère chez moi. Le problème, c'est qu'au retour, il y a un confinement pendant sept jours, elle est obligée de prendre ses repas isolée dans la chambre", raconte ce médecin de généraliste. Sa mère a pourtant reçu les deux doses de vaccin contre la Covid-19 et respecte donc les critères de sorties établis par l'Agence régionale de santé (ARS).

Les sorties peuvent dorénavant être autorisées pour les résidents présentant un schéma vaccinal complet et pour les résidents immunisés, au cas par cas par les directeurs d’Ehpad, en fonction de la situation de l’établissement.

L'ARS des Pays-de-la-Loire

Mais selon la directrice de cet Ehpad, autoriser les sorties des résidents est un exercice d'équilibriste. Dans son Ehpad, le nombre de patients vaccinés contre la Covid-19 devraient atteindre les 92% cette semaine. "Il y aura toujours une situation de dilemme qu'on essaye de gérer au mieux. La problématique aujourd'hui, elle est sur la circulation des variants du Covid donc la vigilance reste de rigueur. À chaque fois, il va falloir adapter ces décisions-là en fait parce que le risque est là. Il faut toujours accompagner les recommandations de mesures et ça prend un petit peu de temps", souligne Joëlle Bodereau-Bonnin. "Il ne faut pas verrouiller les choses mais il ne faut pas non plus tomber dans un laxisme, car c'est de la gestion de risques", précise-t-elle. Elle espère que les résidents puissent bénéficier "très prochainement" de sorties pour "convenances personnelles".

Il faut adapter les mesures à hauteur du risque.

Joëlle Bodereau-Bonnin, directrice de l'Ehpad Eurolat à Saint-Berthevin

Joëlle Bodereau-Bonnin envisage de faire signer une charte d'engagement aux proches des résidents qui sortent de l'Ehpad. "Je m'engage à porter le masque pendant la présence de mon parent et à garder une distanciation", décrit la directrice.