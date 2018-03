Saint-Berthevin, France

La salle de sport Elancia, à Saint-Berthevin, est ouverte gratuitement jusqu'au 31 mars, pour la bonne cause. Le club participe au challenge "Let's move for the better world" (bougeons-nous pour un monde meilleur en français). Un défi mondial, organisé par la marque de matériel fitness Technogym pour lutter contre le surpoids et l'obésité. Pendant trois semaines, tous les mouvements des participants dans la salle seront comptabilisés et générera de l'argent au profit de l'association Réseau Diabète et Surpoids 53.

"On invite tout le monde à faire du sport, à bouger, à faire des mouvements, que ce soit sur un tapis ou sur un vélo. Pour que l'on puisse cumuler tous ces mouvements, ces "moves" on dispose d'une clé usb qui s'insère dans les appareils. À partir d'un million de "move" nous reversons 250 euros à l'association. À partir de trois millions de "moves" c'est 3.000 euros reversés" explique Arnaud un des responsables d'Elancia.

"On se motive, on se motive" Copier

Si le club atteint les cinq millions de gestes au 31 mars, Elancia fera un don de 5.000 euros en produit fitness au Réseau Diabète et Surpoids. D'après Santé Publique France, 54% des hommes sont en surpoids et 44% des femmes le sont également dans notre pays.