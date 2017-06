Saint-Brieuc : des prothèses de main fabriquées gratuitement pour les enfants

L'association Enabling the future reconnaît l'expertise du laboratoire de fabrication numérique de Saint-Brieuc dans la fabrication de prothèses de main. Le labo peut désormais équiper gratuitement des enfants atteints d'agénésie, dont un bras s'arrête au coude ou au poignet.

En réalisant des prothèses bon marché, le Fab Lab "Saint-Brieuc Factory", sorte de laboratoire de fabrication numérique basé sur le port du Légué, va pouvoir changer la vie de nombreux enfants nés sans main ou sans avant-bras ! Lola, une petite Morbihannaise âgée de 5 ans , est la première à en avoir bénéficié. Une main et un avant-bras articulés qui lui permettent d'attraper des objets et de jouer. "Elle était très heureuse et elle a vite compris comment cela fonctionnait " , se réjouit Thierry Turpot du Fab Lab. Seul bémol : la couleur! "On avait fabriqué un prototype de toutes les couleurs pour que ce soit un peu fun mais Lola préférait une prothèse rose, du coup on est en train de lui en refaire rose!" Un garçon de la région de Dinan devrait être le prochain bénéficiaire.

Le labo s'appuie sur l'association Enabling the Future qui fournit des fichiers de prothèses à imprimer en trois dimensions, en fil plastique. "Nous avons passé une validation", explique Thierry Turpot. Une fois la validation accordée, l'association a mis en relation le Fab Lab avec la famille de Lola.

Les prothèses sont fabriquées à l'aide de cette imprimante 3D. © Radio France - Johan Moison

Les prothèses sont fabriquées sur mesure, adaptées à la taille de l'enfant. Constituées de différentes pièces, elles permettent d'actionner la main grâce à un système d'élastiques. "Il faut compter une vingtaine d'heures d'impression et une demi-journée de montage", précise Thierry Turpot.

Les prothèses sont données aux enfants et peuvent être fabriquées tous les six mois pour accompagner la croissance de l'enfant. "Saint-Brieuc Factory" prend en charge l'achat des matières premières (50 euros) et la fabrication.