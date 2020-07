Saint-Brieuc : un drive Covid-19 ouvre ce mercredi au Parc des expos

A Saint-Brieuc, un centre de dépistage Covid-19 est installé dès ce mercredi 22 juillet, au parc des expos de Brézillet. Il est dédié notamment au dépistage massif programmé dans six communes costarmoricaines, ce qui correspond à 73.000 assurés sociaux et leurs enfants.

A Saint-Brieuc, ce mercredi 22 juillet, un centre éphémère de dépistage Covid-19 ouvre ses portes au parc des expos de Brézillet. Il va permettre notamment de réaliser les tests dans le cadre de l'opération de dépistage massif des habitants de six communes costarmoricaines: Saint Brieuc, Langueux, Trégueux, Iffininiac, Ploufragan et Plérin, où a été décelé un cluster après des cas positifs dans un centre de loisirs.

Des bons adressés par la CPAM à 73.000 assurés sociaux

73.000 assurés sociaux et leur entourage familial sont concernés. Depuis le 10 juillet, 36.000 bons pour tests ont été envoyés par la CPAM à ces assurés, par mail, ou voie postale. "Nous avons d'abord ciblé les plus de 50 ans et les personnes qui souffrent d'affection de longue durée" explique Antoine Pastor, de la CPAM des Côtes-d'Armor. Un deuxième envoi de 24 500 bons est prévu ce jeudi 23 juillet. Les 10.00 assurés de Plérin sont également destinataires de ces bons qui sont valables jusqu'au 31 août.

Six laboratoires privés sont chargés d'effectuer ces dépistages. "Le parc des expos est un lieu bien identifié, avec suffisamment de place pour permettre la distanciation sociale"précise le Préfet des Côtes-d'Armor Thierry Mosimann. Ces dépistages s'effectuent uniquement sur rendez-vous. Le centre est ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h, dans le hall B3. Les dépistages pour l'assuré mais aussi ses enfants, sont pris en charge à 100% par la sécurité sociale, et "sans avance de frais"précise l'ARS de Bretagne.