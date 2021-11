Saint-Calais : week-end inédit sans le moindre accueil aux urgences

Cela n'était jamais arrivé dans cette configuration. Le service des urgences de l'hôpital de Saint-Calais est fermé pour le week-end en raison d'un manque de personnel paramédical : infirmières et aides-soignantes.

Jusqu'à 9h lundi matin, cette fermeture ne s'accompagne donc pas d'un accueil pour orienter les patients qui se présenteraient directement sur place.

"Un comble quand on sait que l'équipe médicale était complète ce week-end" tonne l'association de défense de l'hôpital de Saint-Calais - c'est habituellement le manque de médecins, urgentistes ou anesthésistes, qui entraîne les fermetures de services d'urgences.

"Alors pourquoi cette fermeture, s'interroge l'association ? Pour dispatcher le personnel dans d’autres services, déficitaires eux aussi. Selon nos sources, il y aurait environ 35 agents en arrêt maladie actuellement".

"Je suis conscient que la surcharge de travail supportée par l’ensemble du personnel hospitalier depuis presque deux ans provoque un certain absentéisme dû à la fatigue", abonde Marc Mercier, maire de Saint-Calais et président du conseil de surveillance de l'hôpital. "Je ne cautionne pas cette fermeture".

Quel délai de prise en charge ?

Comme l'association, il s'inquiète des conséquences de cette fermeture. "En cas d’urgence sur le secteur, la seule intervention possible sera le SAMU. Si celui-ci devait intervenir, le temps que le médecin de garde évalue la situation du patient et l’arrivée sur place du SAMU si nécessaire, il s’écoulera plus de 30 min avant une prise en charge."

"Nous n’attendrons pas qu’un malheur – comme au Bailleul – arrive pour nous manifester" poursuit l'association de défense de l'hôpital, qui appelle à manifester à Paris le 4 décembre.