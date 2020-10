A l'hôpital du Gier à Saint-Chamond, le personnel soignant tire la sonnette d'alarme face à la Covid-19

Catherine et Adeline, infirmière et aide-soignante de l'unité Covid à l'hôpital du Gier à Saint-Chamond, en appellent à la responsabilité des Stéphanois et au respect des gestes barrières pour faire baisser l'épidémie.

Il n'y a aucun doute : la deuxième vague de Covid-19 est là et elle frappe durement la Loire. Véritable épicentre de l'épidémie dans le département, la métropole de Saint-Etienne a explosé le taux d'incidence en France et a dépassé les 600 cas pour 100 000 habitants la semaine dernière. Une situation qui se répercute dans les hôpitaux avec des lits dédiés aux patients Covid-19 qui sont déjà tous énormément occupés.

A l'hôpital du Gier de Saint-Chamond, la structure dédiée à la Covid-19 a été de nouveau mise en place il y a 3 semaines. Mais c'est très vite la saturation comme le raconte Catherine, infirmière ici depuis 30 ans. Elle s'occupe du service Covid : la situation est très dure alors que la deuxième vague ne fait à peine que commencer.

Peut-être que c'est nous qui allons plus souffrir cette fois-ci comme ont souffert Strasbourg et ses alentours dans la première vague !

Catherine, infirmière au sein du service Covid-19 de l'hôpital du Gier, redoute vraiment que la métropole stéphanoise devienne le plus gros cluster en France de cette deuxième vague.

"C'est le début mais du coup, on a l'impression physiquement qu'on a déjà porté beaucoup ! Est-ce qu'on va pouvoir tenir sur la longueur, c'est ça le problème ! C'est chaque jour pire parce qu'on a de plus en plus de patients à prendre, les murs ne sont pas extensibles. Au niveau du personnel, on ne peut pas demander plus de bras que l'on a déjà. Peut-être que c'est nous qui allons plus souffrir cette fois-ci comme ont souffert Strasbourg et ses alentours dans la première vague ! Apparemment, on en prend le chemin et le comportement des gens y est pour beaucoup. C'est ça qui est difficile : nous on est là pour soigner mais il faut que les gens y mettent du leur pour qu'on avance tous dans la même direction. On est déjà au moins au plus dur de ce qu'on avait vécu dans la première vague et si effectivement les chiffres continuent de monter, je ne sais pas comment on va aller au bout en fait !"

Adeline avait déjà affronté la première vague et elle s'est de nouveau porté volontaire au Service Covid depuis fin septembre. Le rythme de cette aide-soignante est extrêmement intense avec des journées de travail de 12 heures et ce n'est que le début.

Vendredi, on a fait huit entrées ! Çà augmente de jour en jour très rapidement, trop rapidement !

Adeline, aide-soignante de l'unité Covid-19, voit l'arrivée très rapide des patients dans cette deuxième vague.

"On savait qu'il y allait y avoir une deuxième vague mais on ne s'y attendait pas aussi rapidement ! Çà augmente de jour en jour, très rapidement, trop rapidement ! Vendredi, on a fait huit entrées, c'était assez compliqué ! Physiquement et mentalement, on risque d'avoir du mal à supporter cette deuxième vague si elle est énorme !"

Des journées très dures que confirme Catherine. Pour elle, les Stéphanois ne sont vraiment pas assez responsables.

Même nous en tant que soignant, quand on explique ce qu'on vit, les gens ont beaucoup de difficultés à croire ce qu'on leur raconte !

Pour Catherine, la population stéphanoise ne respecte vraiment pas assez l'ensemble des gestes barrières.

"La population stéphanoise n'est pas assez vigilante par rapport aux gestes barrières. Et les gens n'ont pas conscience tant qu'ils n'ont pas de personnes proches qu'ils connaissent qui sont passées par là. Même nous en tant que soignant, quand on explique ce qu'on vit, les gens ont beaucoup de difficultés à croire ce qu'on leur raconte ! "

Et face à cette deuxième vague qui monte, huit nouveaux lits ont été affectés au service Covid de l'hôpital du Gier ce lundi 19 octobre. De nouvelles capacités qui viennent s'ajouter aux 28 lits déjà en place mais qui vont très vite être occupés selon les deux soignantes, de nombreux patients dans d'autres services sont déjà dans l'attente de soins.