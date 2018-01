Saint-Chamond, France

La CGT de Saint-Chamond organise une manifestation ce samedi 27 janvier pour le maintien de la maternité. Elle est en péril faute de gynécologues dans l'établissement. Tous les maires de la Vallée du Gier devrait participer au rassemblement.

Depuis des mois élus et syndicats se mobilisent pour que la maternité de l'hôpital du Gier ne ferme pas. Cette fermeture est en effet envisagée par la direction, elle ne parvient à recruter des gynécologues. Deux praticiens ont candidaté en ce début d'année 2018, le directeur de l'hôpital du Gier doit les recevoir dans les prochains jours. Bruno Michel rappelle une nouvelle fois qu'il est pour le maintien de la maternité mais qu'il ne prendra aucun risque pour la santé des patientes s'il ne trouve aucun gynécologue compétent.

Début de la manifestation à 9h30

La manifestation démarre à 9h30 ce samedi de la place Saint-Pierre de Saint-Chamond. Le cortège passera ensuite par le boulevard François Delay, la rue du Rivage (le long du marché), avenue de la Libération, rue Victor Hugo et jusqu'à l'hôpital du Gier où se trouve la maternité.

Le maire de Saint-Chamond Hervé Reynaud encourage tous les habitants à se mobiliser ce samedi " plus la population et les élus seront unis pour sauver notre maternité plus on démontrera notre attachement à cette maternité donc comme on l'a fait en nombre il y a deux ans et demi mobilisons-nous ce matin!". Les 21 maires de la Vallée du Gier devraient défiler dans les rues avec leurs écharpes tricolores. La sénatrice Cécile Cukierman est également attendue.