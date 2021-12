Hôpital de Saint-Chamond : les urgences de nuit pourraient rouvrir en février

L'hôpital du Gier a dû fermer ses urgences la nuit le 2 novembre, à cause d'"un effectif médical insuffisant". Et ce sera encore le cas tout au long du mois de janvier : les urgences de l'hôpital de Saint-Chamond n'accueilleront des patients qu'en journée, de 9 à 19 heures, comme c'est donc le cas depuis les vacances de la Toussaint.

Recrutements en cours et rénovation en vue

"Les recrutements d'urgentistes sont en bonne voie et nous espérons que le service pourra à nouveau ouvrir la nuit au 1er février", assure le docteur Régis Cadegros, président du conseil d'administration de l'hôpital. "Les urgences vont perdurer d'autant que l'ARS nous a accordé une subvention de 2 millions d'euros pour leur rénovation", insiste m'adjoint au maire de Saint-Chamond. Sachant que "la maison médicale peut prendre le relais de 20 heures à minuit pour les soins non programmés relevant de la médecine de ville et qu'un médecin généraliste reste présent sur le site toute la nuit pour d'éventuels premiers secours", rappelle Régis Cadegros.

Pour les urgences vitales, il faut composer le 15 qui organise l’orientation des patients.

Consultation en gynécologie à Rive-de-Gier, 3 ans après le risque de fermeture de la maternité

"Les urgences de la maternité ne sont pas concernées par ces modifications et restent ouvertes 24h/24 et 7jours/7", précise la direction de l'hôpital du Gier. Durant l'hiver 2017 et le printemps 2018, c'est d'ailleurs la maternité de l'hôpital de Saint-Chamond qui avait cristallisé les inquiétudes, toujours faute de médecins. La dynamique semble s'être complètement inversée puisque l'établissement est même en mesure d'ouvrir une consultation en gynécologie sur le site de Rive-de-Gier, à partir du 22 janvier.