Saint-Chamond : les urgences de l'hôpital du Gier vont rouvrir la nuit

C'est une bonne nouvelle pour les habitants de la vallée du Gier. Les urgences de l'hôpital de Saint-Chamond seront de nouveau ouvertes la nuit à partir du lundi 7 février.

Capture d'écran Facebook - .

Une nouvelle équipe médicale va permettre au service de rester ouvert 24h/24 et d'accueillir les patients jour et nuit. Ce qui n'était plus le cas depuis le 2 novembre dernier.