Saint-Cyprien : Fabrice, 51 ans, lance une cagnotte pour lutter contre le cancer

Fabrice Guiraudou a déjà passé une grande partie de sa vie a aider les autres. Il est pompier volontaire depuis plus de 20 ans dans les Pyrénées-Orientales. Il y a un an, sa vie a basculé comme il l'a expliqué sur son compte Facebook : "Le 23 décembre 2021, le diagnostic tombe : cancer de l’œsophage métastasé. Une annonce choc et brutale. C’est parti pour un traitement chimiothérapique : seule proposition, aucune opération possible en raison d’un cancer trop avancé. Après 12 séances de chimio et une pause thérapeutique de 2 mois, coup de massue, le cancer est reparti de plus belle avec des nouvelles localisations de métastases. Les médecins ne me laissent pas entrevoir d’espoir et m’orientent vers une nouvelle chimiothérapie de 2ème intention sans solution thérapeutique à la suite."

Il veut lutter contre le cancer mais se retrouve démuni en France et face à ce que lui propose la médecine. Il entend alors parler par le biais d'un ami d'une technique en Allemagne : "C'est basé sur le traitement de l'ADN de la tumeur. C'est un protocole qui n'est pas reconnu et qui n'existe pas en France mais qui l'est en Allemagne et aux Etats-Unis. Il s'agit de prendre l'ADN de la tumeur pour faire ensuite comme un vaccin ou un virus. C'est un espoir car je crois beaucoup à ces progrès de génétique. On arrive bien à cloner des animaux alors pourquoi pas cloner des tumeurs et les détruire."

"Gagner au loto pour rembourser dix fois les gens"

Seulement, pour pouvoir bénéficier de ces soins, Fabrice a besoin d'argent : 30.000 euros dans un premier temps mais 120.000 au total. Pour tenter de se faire soigner, il en appelle à la solidarité. Il a créé une cagnotte leetchi . En quelques jours, il a déjà récolté près de 15.000 euros et il est déjà très touché par la solidarité des gens et notamment du monde des pompiers : "J'ai plusieurs souhaits, c'est bien sûr d'abord de guérir, ensuite c'est de reprendre le service comme pompier et sauveteur SNSM pour continuer d'aider les gens. Le troisième souhait, ce serait de rembourser tout le monde si je pouvais vivre assez longtemps et le quatrième serait de gagner au loto pour rembourser dix fois la somme que les gens m'ont donnée. Pendant 25 ans, j'ai aidé des gens que je ne connaissais pas et là je reçois le retour."

Fabrice Guiraudou a aussi créé son association : l'UCPCC66 (un coup de pouce contre le cancer 66). Il veut guérir mais il veut aussi sensibiliser et inciter les gens à se faire dépister. Son cancer s'est déclaré après des années de brûlures d'estomac : "On ne m'a jamais alerté sur les risques. Et, en fait, ce sont les remontées gastriques qui ont titillé et irrité l'œsophage et ça a créé ce cancer. Si j'avais été dépisté, à la moindre alerte, on aurait pu le traiter. Ça s'est développé, métastasé et quand on l'a découvert, c'était déjà trop tard".

Le combat est lancé pour Fabrice Guiraudou, il cherche juste à obtenir du soutien pour pouvoir gagner : "J’ai une chance sur deux que cela réussisse : soit ça marche et j'ai tout à y gagner, soit cela ne marche pas et j’en reste au même point, mais au moins j’aurais essayé, ou du moins nous aurons essayé ensemble."