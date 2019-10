Saint-Cyr-sur Loire : depuis que le parking de la clinique de l'Alliance est payant le stationnement devient anarchique

Saint-Cyr-sur-Loire, France

C'est un enfer pour se garer gratuitement autour de la clinique de l'Alliance à Saint-Cyr-sur-Loire depuis que le parking de l'établissement de santé privé est devenu payant à la mi-septembre, de nombreux automobilistes ont décidé de stationner là où ils peuvent, sur les trottoirs, directement sur la route, autour du rond-point de la clinique et même sur les parkings voisins en principe réservés à la clientèle comme pour le magasin Grand Frais. Le centre Médico-Chirurgical de Touraine situé juste à côté de la clinique fait même les frais de ce stationnement devenu payant, impossible de trouver une place même à l'arrière du bâtiment où les ambulances et taxis médicaux viennent déposer et reprendre les patients comme pour Sandrine Simier qui vient d'Amboise, "c'est la plaie car en principe c'est un parking pour les professionnels et là il n'y a plus du tout de place". Ce parking a même failli être payant également pour les 80 médecins du centre comme l'explique Patrick Lecerf qui est ORL, "nous avons dû nous battre pour que les places soient gratuites alors que nous intervenons de nuit pour donner des avis aux urgences de la clinique". Certains automobilistes qui se garent directement sur la route ou à cheval sur les trottoirs se refusent à payer le parking de l'Alliance, "oui nous sommes mal garés mais nous ne sommes pas tranquilles" reconnaît cette dame qui avec son mari a fait la route depuis d'Issoudun dans l'Indre.

Le maire de Saint-Cyr-sur-Loire Philippe Briand vient d'écrire aux dirigeants de la clinique de l'Alliance

La commune de Saint-Cyr-sur-Loire a reçu une vingtaine de plaintes de la part de ses habitants, selon Fabrice Boigard le 1er adjoint, dans ce courrier le maire Philippe Briand demande à la direction de la clinique "d'envisager une solution adaptée pour retrouver de la sérénité afin que chacun puisse y trouver son compte". La ville de Saint-Cyr-sur-Loire a donné comme consigne à sa police municipale pour le moment de ne pas verbaliser les contrevenants.