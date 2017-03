Saint-Cyr-sur-Loire : le centre d'équitation de la Grenadière accueille deux fois par semaine des enfants handicapés

Des professionnels de l'équitation et des acteurs médico-socio-éducatif vont se réunir du 9 au 10 mars au comité régional d'équitation Centre Val de Loire. L'objectif est d'élaborer un plan de développement autour de l'handicap et de l'insertion tout cela basé autour d'atelier.

Depuis de nombreuses années, l'institut d'éducation motrice Charlemagne de Ballan-Miré emmène deux fois par semaine des enfants handicapés moteurs au centre d'équitation de la Grenadière à Saint-Cyr-sur-Loire.

Par groupes de quatre adolescents, ils brossent les chevaux, Ils sautent des obstacles.

Dès leur arrivée, les enfants préparent consciencieusement les deux chevaux. Il commence par le brossage, puis la mise en selle.

Âgé de 14 ans, Catherine ne raterait pour rien au monde sa séance hebdomadaire. Elle monte à cheval depuis ses onze ans.

Cela me fait du bien parce que je fais des exercices et je me débrouille bien toute seule. Une fois sur le cheval, je me sens autonome.